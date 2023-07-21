目前正值炎夏，食物容易滋生細菌，使人容易食物中毒、染病上身。醫師表示，薑富含具殺菌功效的薑辣素，而薑辣素在靠近薑皮的位置含量最多，因此民眾烹調時不要削去薑皮。此外，薑辣素易氧化，因此若把薑切細、磨細後，就要立刻食用，以便獲得薑辣素的好處。

根據農委會農業入口網，薑含蛋白質、糖、脂肪、鐵、薑辣素澱粉等多項營養素，其中，薑辣素對心臟及血管有刺激作用，能使心跳加快，血管擴張，血液流動加速，所以有助治療傷風感冒、噁心嘔吐。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁在《健康好生活》表示，薑有5大功能，包括改善感冒、幫助消化、殺菌、抗癌、止嘔防暈。其中，殺菌部分是因為薑富含薑辣素。

他表示，印度一名學者於2013年研究發現，薑辣素可有效緩解霍亂弧菌導致的嚴重腹瀉，機制是因薑辣素可結合霍亂弧菌的毒素，使毒素無法與人的大腸細胞結合而腹瀉。

蕭敦仁表示，由於薑辣素靠近薑皮位置，且容易氧化的特性，因此處理薑時，有2大技巧。

1. 處理薑的時候，只要洗淨薑皮即可，不要去皮，以免浪費珍貴的薑辣素。

2. 把薑切成細絲或磨成泥，薑辣素就會氧化掉，建議盡量勿切太細，切好磨好後，就馬上吃掉。