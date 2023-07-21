潘樵操作空拍機拍攝到罕見的自然現象「光環」，俗稱觀音圈。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

日出後雲海在埔里盆地內翻騰，雲霧散去後，露出美麗的田園風光。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

雨後隔天清晨，埔里大坪頂的田園風光，美得令人讚嘆。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

埔里盆地大雨後隔天出大景 「日出雲海」似仙境

台灣進入典型夏季氣候，白天艷陽高照、又悶又熱，因對流旺盛午後下大雨，翌日埔里盆地雲海大爆發，文史工作者潘樵近日雨後隔天清晨帶空拍機趕往大坪頂拍攝日出雲海，空拍機升空起初白茫茫一片，隨著日出雲霧在群山間翻騰，漸漸露出山稜、田園美景，當影片上傳，網友驚呼：「太美了，很像人間仙境。」

潘樵指出，午後對流雲系發展旺盛，近日中午過後常有大雨，認為雨後隔天埔里郊區將有雲海等美景，20日晚間下完滂沱大雨，21日清晨5時許他就帶著空拍機前往埔里鎮西北方的大坪頂拍，空拍機穿過雲層剛升空，就拍攝到太陽從山邊緩緩上升，雲霧因為太陽照射散開，露出山稜線，雲海則在埔里盆地內翻騰，雲霧散去後，露出美麗的田園風光。

潘樵表示，今天空拍運氣真好，還看到觀音圈，這是罕見的自然現象，在氣象學稱為「光環」，是陽光透過雲霧反射、經由水滴發生圓形繞射，形成一圈七彩光環的現象。

「雨後透過空拍機從空中鳥瞰，埔里盆地猶如人間仙境，總是夢幻迷人。」潘樵說，退休後他愛上玩空拍機，尤其是大雨過後的埔里盆地，大部分的攝影玩家就近到虎頭山拍攝琉璃光、雲海，他也曾從南邊白葉山眺望埔里盆地，這次從西北方大坪頂追景，每次雲海日出景致各有千秋，都令人魂縈夢牽。