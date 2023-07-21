反對高鐵延伸宜蘭草率審議！環保署今天繼續召開「高鐵延伸宜蘭計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議」，高鐵延伸宜蘭監督聯盟會前表示，交通部應提出「不興建高鐵」及「與高鐵路廊接近且台鐵技術規範可行路廊興建直鐵」進行經濟效益及財務評估。

時代力量宜蘭黨部辦公室主任郭稟翰表示，政府的評估過少，憂心高鐵延伸宜蘭後影響當地環境，盼與環委溝通，並把「零方案」納入範疇界定的項目中；高鐵延伸宜蘭監督聯盟康芳銘說，蒐集許多意見，只看到民代及政府代表參加說明會，資訊未公開，去年蒐集的聲音未至交通部，此次範疇界定只看到工程技術評估項目，未看到其他評估項目，甚至還沒有「零方案」等替代方案。

有在地民眾認為，交通部應考慮提升台鐵原軌方案，而不是透過高鐵弱化台鐵、影響台鐵營運。

立法委員陳歐珀參加會議時則說，2006年北宜直鐵遭認定「不應開發」決議，而北宜高鐵為當時的替代方案之一，高鐵通車可以解決每天往返大台北5000人至1萬人及老人醫療等需求。

「北宜直鐵或高鐵為不分藍綠跨黨派的期待」，陳歐珀強調，過去長期重北輕南、重西輕東，現在才要討論高鐵是否要延伸至宜蘭或屏東，若要提出「零方案」則應要有詳細說明，不要再變成衝擊社會的議題。

交通部則在書面回應指出，針對計畫開發對當地居民影響等，已納入範疇界定指引表「經濟環境」評估，預估未來宜蘭高鐵通車後，因大幅縮短宜花東與西部地區時間、距離，預期高鐵約可服務西部往來宜花東約21至22％旅客。

但會中民眾及學者要求擴大調查範圍，並警告交通部如果不願採認，那實質審查時要自負責任，交通部代表則多次僅稱「依技術規範規定處理」。