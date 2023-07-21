高雄市政府客家事務委員會21日於新客家文化園區雨豆廣場舉辦「火焰蟲客語非營利幼兒園開園誕生」活動，中央客家委員會副主任委員范佐銘、高雄市長陳其邁、立委李昆澤、邱議瑩、議長康裕成、議員張博洋、何權峰、鍾易仲、鄭孟洳、黃香菽、市民朋友及家長等人與會參加，展現出對客語文化傳承的重視和支持。

本次開園活動邀請竹頭背客家八音團及火焰蟲非營利幼兒園帶來表演，增添熱鬧及喜悅。誕生儀式中以「蛋」意味著生命的起源，由客委會副主委范佐銘、高雄市長陳其邁及多位來賓手持棒槌，共同敲破彩蛋，並從中取出火焰蟲公仔，象徵全國首創第一所客語非營利幼兒園誕生，代表無限的潛能和未來希望。活動結束後市長及多位貴賓一同至幼兒園參觀巡禮，並與幼兒園學童一起學習客家唸謠「面帕粄」，富有童趣，期盼優質的教育環境，讓每個孩子在學習路上發光，為客語文化傳承奠定穩固的基礎。

來賓手持棒槌，共同敲破彩蛋，並從中取出火焰蟲公仔，象徵全國首創第一所客語非營利幼兒園誕生。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

為挽救客語流失危機，延續客語傳承的目標，高雄市自102年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」，讓幼兒自然學會客語，111學年度共有3所國中、10所國小及5所幼兒園加入推動，成效良好。並 配合行政院提升公共化教保服務供應政策，向中央客家委員會積極爭取「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」經費，獲中央補助1,650萬元，利用新客家文化園區文物館1樓空間進行裝修，由社團法人高雄市婦幼同心會取得委託經營權，已於今年3月立案，4月試營運開辦。

行政院客委會范佐銘副主委表示，非常開心看到都會區第一所客語沉浸的非營利幼兒園成立，有機會讓下一代能夠接觸客家話，然而都會區要保存客家文化相當的不容易，中央和地方政府未來會共同努力推動，這對於客家語言的復甦有相當大的幫助。

高雄市長陳其邁致詞時提到，感謝中央客委會大力幫忙，立委積極爭取經費，議會團隊都很關心及支持，這所幼兒園是六都的都會區裡面第一所客語非營利幼兒園，非常不簡單，要如何保存客家文化，讓客語能夠成為生活的語言、國家的語言，這是我們要一起努力的方向，大家一起來講客家話。

火焰蟲客語非營利幼兒園座落於新客家文化園區，擁有豐富且綠意盎然的生態環境，室內採挑高斜屋頂的設計，空間明亮寬敞，偌大的學習遊憩場域，讓小朋友可以親近大自然，又透過幼兒園教師的引導和激發，將客語融入教學中，讓幼兒在遊戲、歌唱、對話等活動中自然地接觸和使用客語，同時學習客華雙語，讓學童多一種語言多一種能力，也展現族群主流化的意涵。