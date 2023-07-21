一名22歲政大女學生昨（20）日在新北市板橋區等公車，上方17樓正在裝設的冷氣突然墜落，女學生遭砸中頭部傷重不治，消息曝光後，讓各界感到痛心。對此，一名網友透露，過去曾碰過資深師傅裝冷氣時，完全沒加掛安全措施，還說30多年來從沒有出過意外，「做這行沒人在穿安全帶的啦」，貼文一出，引發熱議，甚至有人分享爸爸重摔2次的可怕經驗，直說雖然賺得多，但他完全不想要繼承家業。

原PO在PTT WomenTalk板發文表示，大學好友近日買了一間蛋黃區的公寓，裝設窗型冷氣時，師傅竟然直接把腳跨在牆上，完全沒有任何安全措施，雖然共有2名師傅合作施工，但還是讓她覺得怵目驚心，直說：「隨便一個人手滑，就連人帶機當『在地人』」。

擔心師傅的人身安全，原PO連忙詢問是否該穿戴吊帶防護，沒想到師傅竟然回應，「我做了30年都沒問題，做這行沒人在穿安全帶的啦」，讓原PO瞬間語塞，不曉得該如何是好，事後還為此特地發文請益，「面對這種狀況會立刻要求停止施工嗎？」

貼文曝光後，一名內行網友透露，他的爸爸從事冷氣相關行業至少30年，常遇到「屋主不給打洞」加掛安全措施，只能碰運氣看有沒有地方可以使用掛勾，「我就是看我爸摔下來2次，才決心不接家業，不然我爸賺的比我和妹妹2個公務員加起來還要多」。

此外，也有不少人留言，「意外很多，只是沒有上報」、「台灣工安就是笑話」、「這就是倖存者偏差吧」、「不讓師傅打洞裝防護措施，掉下去你家馬上變凶宅」、「只要有人心存僥倖，還是會有意外發生」、「最怕的是遇到多給錢求你綁，還不綁的」。