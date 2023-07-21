台中市政府警察局霧峰分局員警20日晚上9點半於北區健行路追查53歲張姓男子等3名毒犯，查扣海洛因、安非他命、毒品咖啡包等物。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

霧峰警緝毒遭倒車衝撞 破窗壓制3毒犯移送法辦

53歲張姓男子等3名毒犯20日晚間9點半左右出沒於北區健行路一帶，警方循線追查，持搜索票及拘票執行毒品查緝任務，未料竟遭毒犯倒車衝撞，所幸無人員受傷，警方強勢破窗、壓制逮捕2男1女，並查扣海洛因、安非他命、毒品咖啡包等物，詢後依販賣毒品罪嫌移送。

台中市政府警察局霧峰分局追查毒品案，循線鎖定53歲張姓男子等3人逃竄市區販毒，霧峰警分局偵查隊與成功派出所約10名員警20日晚上9點半，持台中地方法院核發之搜索票及檢察官核發之拘票，分別駕駛3輛偵防車至健行路執行毒品查緝任務，未料竟遭遇毒犯倒車衝撞。

據悉，張嫌倒車時撞壞偵防車前保險桿，幸無人員傷亡。警方立即下車持警棍敲破車窗，拉出車上2男1女壓制逮捕，並於現場查扣第一級毒品海洛因8包、安非他命4包、毒品咖啡包4包、分裝袋1包、電子磅秤及手機等贓證物。

警方表示，全案詢後依販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官予以聲押。此外，警方將持續追查背後集團。

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