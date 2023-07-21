霸總哥哥魏大勛默默付出惹人心疼。（愛奇藝國際站提供）

人氣男星楊洋與王楚然搭檔演出的消防醫療劇《我的人間煙火》播出後迴響不斷，收視也創下新高，穩居愛奇藝國際版排行榜冠軍，劇中兩人飾演相隔10年再度重逢的初戀情侶，王楚然面對養母陳瑾的強烈反對，她不再逃避，挺身護楊洋、捍衛愛情，把劇情推向另一波高潮。

《我的人間煙火》中，楊洋飾演消防站長「宋焰」，因為工作關係，和成為急診室醫師的初戀女友「許沁」（王楚然 飾）重逢，兩人當年原本是甜蜜小情侶，卻因家庭壓力而分手，再次相遇後，兩人越走越近並在震災搶救行動中，攜手度過危急時刻，讓宋焰決定不再猶豫，做出真心告白。

他站在雪地裡對許沁說：「我們熬了這麼久，還喜歡對方，又經歷了生死，比以前更相知相愛了，那就在一起吧！今天在一起吧！」許沁則做出直球回應說：「你這麼喜歡我啊？我們結婚吧！」接著兩人甜蜜脫衣擁吻，瘋狂撒糖，讓劇迷激動喊「終於等到了，這個隔了10年的復合之吻，特別激烈啊！」

另一方面，霸總「孟宴臣」（魏大勛 飾）對沒有血緣關係的妹妹許沁痴心一片，努力想討好她，在得知妹妹喜歡的麥片廠牌因經營不善，面臨倒閉後，他大手筆買下麥片工廠，但妹妹眼裡只有宋焰，讓他好失落。演出痴心霸總一角人氣翻漲，成為討論話題的魏大勛，在劇中的西裝扮相深獲粉絲喜愛，他這幾天人在內蒙古，也不忘穿著西裝入鏡，「魏大勛人在內蒙古也要西裝加身」還因此上了熱搜榜，被大讚「把帥氣進行到底」。

而預告中，宋焰再度因為出任務遇險被送醫搶救，兩人是否能如願結婚，攜手迎向未來，引人關注。《我的人間煙火》每週一至週六20點在愛奇藝國際版app及iQ.com播出