中科管理局今(21)日以「中科20 堅若磐石」為主軸，慶祝中科園區成立20周年，上百家園區廠商CEO代表、大學校長、研發長等約250位嘉賓的見證下，共同慶賀中科榮載20年的日子，共享中科成長的喜悅，也祝福中科邁向下一個永續的嶄新里程碑。

回顧20年來，園區內首家廠商友達光電自2003年7月動土開始，全球科技產業一日千里蓬勃發展，中科恭逢其盛，園區內六大產業，如半導體、光電、精密機械、生物科技等，扮演技術推升的重要角色，科技的進步帶給人們更美好、更便利的生活，中科園區更在產、學、研界共同努力下，創造各項優異的成果。中科管理局長許茂新表示，中科在2021年產值首度突破兆元、2022年持續成長達到1.17兆元的亮眼成績，今年仍期許營業額續創新高；中科園區目前已引進236家廠商、累積投資額為2.42兆元、就業人數超過5.6萬人！中科管理局在20周年慶頒發「園區貢獻獎」，獲獎者包括友達、台積電（2330）等指標大廠及和大（1536）集團董事長沈國榮、現任新竹縣長楊文科、擁有「中科之父」封號的陳明德等對園區具體的貢獻，感謝其對於中科的開拓與促進產業的永續功不可沒。

中科為表揚園區廠商於創新研發方面的持續精進，20周年慶亦同時頒發優良廠商創新產品獎，包括光電、精密機械、生物科技、通訊等4大領域11組獎項，友達光電、達運精密、曜凌光電、優美特創新材料、華凌光電、麗特絲、均豪精密、友威科技、元翎精密、永勝光學及橙的電子等績優廠商，榮獲今年度創新產品獎殊榮。在國科會「2035前瞻創新、民主包容、韌性永續」的科技願景之下，中科將持續引進高值化新興科技產業，整合資源，驅動產業升級，厚植產業聚落。許茂新強調，目前正在推動中科台中園區擴建二期計畫，完成後可提供4,500個就業機會，創造約5,000億元的年產值；此外，中科二林園區規劃循環經濟、風電維運、電動車、優質生技及農機等主題產業專區、朝多元發展目標前進。

另外，中科實中國小部的校舍等業已動土興建中，將於114年完工，屆時成為高中、國中、國小、幼兒園、雙語部完整的五部實驗中學；台中園區也建置全國首座資源循環再利用中心，將於今年底啟用，完成後區內每年可去化14萬噸的事業廢棄物，年減碳約5.2萬公噸，將是科學園區首創的循環經濟專區，中科朝向智慧永續科學園區而不斷努力。 中科歷經第一個20年的成長茁壯，期許第二個20年能夠發揮更強大的影響力，科學園區持續引領台灣高科技產業再創高峰，並競逐全球的領先地位。