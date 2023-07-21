立法院初審《性別平等教育法》修正案，老師不能與未成年學生師生戀；若是成年學生，老師不得以不對等的權勢與其發展親密關係。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，民進黨對自己黨內的不倫戀沒皮條，卻想管師生戀？教育部長不斷強調要看有沒有權勢關係？聽了真得滿頭問號！鄭麗文問一句，發言人和隨扈有沒有權勢關係？

立法院教育及文化委員會20日初審通過《性別平等教育法》修正案，老師不能與未成年學生師生戀；若是成年學生，老師不得以不對等的權勢與其發展親密關係，但若兩情相悅則不受限制。教育部長潘文忠表示，《性平教育法》一旦修正通過，將於明年3月8日起實施。

國民黨立委鄭麗文表示，民進黨都管不好自己人了，還要修法管成年師生戀？對於教育部部長不斷強調「要看有沒有權勢關係」？鄭麗文說，聽了真得滿頭問號！

鄭麗文在臉書提到，總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka），上個月驚爆與已婚隨扈發生不倫戀！甚至被報導爆出許多聊天紀錄，男方還幫谷辣斯取暱稱「聖母峰」！

國民黨不分區立委鄭麗文。（資料照）

鄭麗文還提到總統府前發言人丁允恭，在2020年遭爆在高雄任職時涉及婚外情，周旋多名女子之間，甚至還在上班時在辦公室與女子發生關係。

另外，鄭也指出，行政院前發言人陳宗彥，遭爆過去曾接受性招待、喝花酒，甚至還幫酒店業者關說！「當然還有被爆出與外遇對象逛公園的衛福部次長王必勝」！

鄭麗文質疑，民進黨對自己黨內的不倫戀沒皮條，卻想管師生戀？教育部長也不斷強調要看有沒有權勢關係！聽了真得滿頭問號！真的是「有嘴說別人、沒嘴說自己！」她只想問，「發言人和隨扈有沒有權勢關係？」