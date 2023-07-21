國民黨今(21日)在桃園中壢舉行總統參選人侯友宜暨桃園市提名立委候選人桃園團結向上造勢大會。桃園市長張善政分享「2件事」讓他感到無力，未來要選讓兩岸和平的總統，台灣才有前途。國民黨主席朱立倫說，去年民進黨也用同樣奧步抹黑張善政，現在針對侯，主流民意都要政黨輪替，讓民眾安居樂業是他們最高目標。

張善政表示，上任以來曾遇2件事讓他相當無力，一名在高中就職的外籍教師說，準備離職返美，儘管他喜歡台灣，但感覺「戰爭快發生了」，不得不放棄教職回美國，另名自大陸返台的台商也說，客戶們都擔憂未來若兩岸發生戰爭，出貨會有困難，要他在東南亞設廠較安全。張坦言，難挽回他們，因為問題不出在桃園，而是民進黨政府，明年若沒選出一位能讓兩岸有穩定關係的總統，台灣是沒前途的，希望桃園鄉親支持侯友宜，台灣才有希望。

朱立倫指出，去年桃園市民團結選出最善良正直、最腳踏實地的張善政，去年選舉期間，雖曾碰到亂流，民進黨用盡手段抹黑針對，今年發生同樣情形，國民黨根據所有民調，和黨內做的3個重要參考民調，再加上所有立委、縣市長大家共同決定要徵召侯，豈料民進黨將餵藥烏龍事件，用盡一切手段傷害新北市府，對老師、學生、家長都造成影響，整起事件後來才確認是烏龍案件。

朱立倫痛批，民進黨搞分化、搞對立，不過侯友宜是最實在認真的好市長，表現年年受肯定，怎麼一代表國民黨參選，就要被抹黑，現在台灣主流民意非常清楚，超過6成民眾都要政黨輪替、翻轉台灣，只要團結整合所有非綠的朋友，團結一致，明年1月13日就是勝利的日子，讓侯友宜當選，讓兩岸和平，民眾過好日子，安居樂業是最高目標。