中華民國嘉義同鄉會聯合總會明將率全國同鄉會代表，為嘉義子弟、國民黨總統參選人侯友宜成立「中華民國嘉義同鄉會侯援會」，巧合的是，民進黨總統參選人賴清德下午也將舉辦「全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會」，不過賴清德陣營的作法，引發同鄉會內部群組炸鍋，認為賴清德陣營以全國嘉義鄉親名義舉辦後援會，不尊重同鄉會多數共識，吃相難看。

同鄉會幹部透露，中華民國嘉義同鄉會聯合總會長劉輝雄及幹部明早將在板樹體育館為侯友宜成立「中華民國嘉義同鄉會侯援會」，展現同鄉會多數共識，另外除了此全國性後援會，各縣市也將陸續成立嘉義鄉親挺侯的後援會，展現不分地區嘉義鄉親的團結精神。

中華民國嘉義同鄉會聯合總會長劉輝雄也在同鄉會內部群組向幹部表示，「嘉義人不分藍、綠、白，什麼黨，我們都是嘉義黨，只要是嘉義鄉親，咱就得使出全力支持咱嘉義子弟」，並呼籲嘉義人挺「家己人」，大家做侯友宜的後盾，「百年來咱嘉義人就要出一位總統！」

「嘉義人挺家己人」向來是嘉義同鄉會的精神，去年新北市長選舉，民進黨參選人林佳龍出席「新北市嘉義同鄉會中秋聯歡晚會」時，不顧同鄉會幹部默契，由民進黨立委羅致政在現場高喊「凍蒜」，立刻被嘉義同鄉會名譽副理事長林文明制止，榮譽理事長詹貴美也當面嗆「嘉義人支持嘉義人。」