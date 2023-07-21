來自越南的台灣新住民46歲黎姓女子，在本月9日時趁男友49歲王姓男子出門不在新北市樹林的家中，當日凌晨0時許竟偷偷潛入竊取放在臥室的500萬現金，隨即在當天早上9時24分搭乘班機捲款飛返越南胡志明市，王男發現後氣得報警；目前黎女滯留越南未歸，樹林警方獲報後朝竊盜罪嫌偵辦。

樹林警分局10日凌晨接獲王男報警，王男稱自己9日早上返家後，發現家中的500萬元鉅款消失，黎女也失聯聯繫不上，找了一天都找不到人後，才發現黎女疑似捲款逃跑，隨即在10日凌晨1時報警。

據悉，這起竊盜案發生在本月9日凌晨，黎女趁王男有事前往南部訪友2天，騎機車抵達王男的住處後，潛入住家竊走500萬元後，先騎機車返回五股住處，隨即帶著簡單行囊搭車抵達桃園機場，搭乘當天早上9時24分的班機前往越南，

據側面了解，黎女已來台10幾年，過去曾有一段婚姻，取得我國居留證後住在新北市五股，近年認識王男進而交往，而黎女無業，平日生活開銷皆由從事木工的王男支付，疑似因為王男工作的報酬都是收現金，因此才會在家中藏有巨款。

樹林警方獲報後朝竊盜罪嫌調查，但也對是否真的遭竊500萬元抱持懷疑，目前已報請檢察官指揮偵辦，並對黎女實施境管，詳細案情仍待檢警釐清。