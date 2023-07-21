南韓人氣女星宋智孝日前和經紀公司「UZUROCKS娛樂」爆出勞資糾紛，她憤而解約並告上法院，本來經紀公司老闆承諾會支付積欠的9億韓元（約2200萬元台幣）酬勞，卻一再跳票，現連員工也揚言若仍沒收到薪水，就要公開內部資料。

宋智孝加盟「UZUROCKS娛樂」半年就宣布解約，原來是公司積欠員工薪水，連藝人的酬勞都沒結清，還要求員工主動離職，對此，宋智孝忍無可忍宣布解約，並曝光公司代表貪汙高達12億，其中包含她未結算的9億，因此向江南警局以涉嫌違反特定經濟犯罪（挪用公款）加重處罰法提告。

本來「UZUROCKS娛樂」堅稱會支付積欠宋智孝的酬勞，卻一拖再拖，6月30日宣稱公司獲得投資，籌到300億韓元（約7.9億元台幣）的資金，預計下周就能支付，7月20日前也會處理好拖欠給員工和演員的薪水，結果到了期限，宋智孝方仍未收到結算酬勞。

而現連還待在「UZUROCKS娛樂」的員工也被欠薪，因此向韓媒《OSEN》透露，正準備提告老闆，對方稱7月24日前會支付，他會等到那天再行動。有知情人士表示，如果如果24日沒收到欠薪，就會公開內部資料。