由高雄市農業局長張清榮率供貨農民團體內門區農會、境界合作社及南友農合作社，攜手新加坡昇菘超市展開為期2週的「2023年台灣食品節」活動，21日在昇菘超市Junction 10分店舉辦開幕儀式。今年上半年外銷的眾多農特產中，紅心芭樂的銷量翻倍成長，農業局趁勢拚外銷，在國際市場上再下一城。

高雄市農業局長張清榮率供貨農民團體內門區農會、境界合作社及南友農合作社，攜手新加坡昇菘超市展開為期2週的「2023年台灣食品節」活動。（圖／高雄市農業局）

21日在昇菘超市Junction 10分店舉辦「2023年台灣食品節」開幕儀式，由高雄市政府農業局張清榮局長、駐新加坡台北代表處童振源代表與昇菘集團主席林福榮、總裁林福星、董事經理林佑龍偕同出席。儀式中宣布在旗下10間分店舉辦30場試吃活動，並正式上架當季盛產的「高雄首選」紅心芭樂、芭樂、金煌芒果、木瓜、鳳梨、野蓮等農特產。活動現場不但有局長與廚師大秀廚藝，巧妙運用高雄農產打造出融合新加坡當地特色的創意料理做成水果Rojak（囉喏），並展示台灣熱炒必備的水蓮佳餚，開幕式上更邀請鳳梨職人南友農合作社理事主席陳永清展現刀功藝術，表演快刀削鳳梨，料理與藝術的搭配讓與會者直呼是一場味覺與視覺的雙重饗宴。

「2023年台灣食品節」將在昇菘超市旗下10間分店舉辦30場試吃活動。（圖／高雄市農業局）

高雄農業局長張清榮表示，農業局長期與新加坡通路合作舉辦拓銷活動，並持續開發新品項的可能性。本次特別邀請供貨的農民團體到新加坡通路實地訪查與交流，取經當地消費市場喜好與運銷模式，也透過與通路面對面的溝通，讓當地通路對高雄農產有更多的認識與信心。張局長特別表示，期望透過持續在新加坡地區舉辦拓銷活動，為高雄首選農產爭取更大的市場。

今年高雄農業局在星馬地區一共舉辦近百場拓銷活動，持續加深「高雄首選」農產品在該地區的辨識度。（圖／高雄市農業局）

高雄農業局表示，新加坡地區對於台灣水果接受度高，紅心芭樂更是深受當地民眾喜愛，今年上半年高雄紅心芭樂出口新加坡數量就高達近30公噸，較去年同期成長倍增。昇菘超市本次進口1200公斤的野蓮，並以活動現場烹煮及當地網紅推薦的方式，期望能深入新加坡民眾日常生活。市府相當重視星馬市場，於上半年已在當地舉辦62場推廣活動，因大獲好評，農業局積極媒合昇菘超市於下半年再舉辦30場推廣活動並一口氣上架5項農產品。今年高雄農業局在星馬地區一共舉辦近百場拓銷活動，持續加深「高雄首選」農產品在該地區的辨識度。

新加坡地區對於台灣水果接受度高，紅心芭樂更是深受當地民眾喜愛。（圖／高雄市農業局）

昇菘超市為昇菘集團於1985年開設的中大型超市，分店遍布新加坡全島67個地點。昇菘集團總裁林福星表示，昇菘超市致力於提供合理的價格且高品質的產品，因此受到當地民眾喜愛，而高雄首選的農產品正是符合新加坡民眾需求的商品，期望未來會有更多的合作的機會，提供優質的農產品給新加坡民眾。

昇菘超市為中大型超市，分店遍布新加坡全島67個地點。（圖／高雄市農業局）

農業局的拓銷活動受到新加坡當地媒體大幅報導與關注，為深入新加坡民眾的日常，高雄農業局持續於地鐵上宣傳高雄農特產品，陪伴星洲民眾整個7月。從台灣遠嫁新加坡的當地網紅Youtuber Sylvia提到，在日常通勤的地鐵上看到家鄉水果要來做推廣的廣告，有一種熟悉的幸福感，以後能在新加坡超市買到產地直送的美味非常令人期待！