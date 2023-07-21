新北板橋昨發生冷氣機從天而降砸死21歲女大生的不幸意外，安裝冷氣的李姓工人今依涉犯過失致死罪移送新北地檢署複訊，訊後以3萬元交保並限制住居。新北市勞檢處今（21）日將對李姓安裝師傅及廠商行政調查，依違反「職業安全衛生法」對李姓師傅開罰最重30萬元；至於承攬商金耀公司將冷氣交付李姓師傅安裝前，未履行危害告知義務一事，將處6萬元罰鍰。

新北市長侯友宜今天下午2時40分，社會局副局長許秀能和八里區長林俊宏陪同下，赴亞東醫院關懷室慰問家屬，致贈慰問金，並指示社會局與法制局協助後續喪葬事宜和法律扶助。同時也透過社工安排，為目擊事發經過的黃姐提供心理諮商輔導。侯友宜向家屬表示，市府除追究施工安全相關責任外，對於女大生家庭亦將會給予最大支持與協助。

勞檢處表示，吳姓房東透過網路平台購買冷氣後，由「金耀冷凍空調有限公司」負責安裝冷氣機體，但因金耀公司人手不足，故將現場安裝作業交由李姓師傅承攬。

因李姓師傅與金耀公司間屬承攬關係，依《職業安全衛生法》規定，應由李姓師傅負現場安全防護責任，金耀公司則應落實危害風險告知責任。但李姓師傅在冷氣機安裝過程未能符合安全作業規定，勞檢處將依職安法處30萬元罰鍰。至於金耀公司未實施作業前危害告知，將依職安法處6萬元罰鍰。

勞檢處已勒令現場停工，在復工計畫未完成核備前，不得再使勞工於現場作業。此外，因本次事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。另為避免類似狀況再次發生，後續勞檢處將於7到9月執行冷氣安裝專案檢查，督促提醒業者落實作業安全規定與源頭管理。