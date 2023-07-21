國民黨總統參選人侯友宜在全代會前舉辦3場大型造勢，今(21日)到他曾擔任警察局長的桃園市，現任市長張善政、前縣長朱立倫到場力挺。侯友宜致詞時痛批民進黨7年執政讓兩岸不和平、經濟衰退和權貴弊案，他也用閩南語大嗆民進黨「經濟沒半步，選舉全奧步」。侯強調，他參選總統，第一個任務就是「讓國家安全，兩岸和平，不讓年輕人上戰場」，也提到當選後會成立特偵組，上至總統、副總統，政治人物只要犯法就絕不接受關說，全部查清楚，還給人民公道。

侯友宜今下午在桃園舉行造勢場，痛批民進黨的民主不是人民作主，民進黨才是主，能有這種事嗎？民進黨執政7年多來，人民的信任不見了，純樸、善良、包容也不見了，人民對政府失去信心，「這7年你們過的好嗎？」

侯友宜點出，民進黨執政後，外資離開了，出口金額大幅減少、創14年新高，還有缺水、缺電、缺蛋、缺工、缺人才，所有的缺失都在民進黨政府裡面，讓台灣的經濟不斷衰退、讓人民的生活更不好。通貨膨脹、物價高漲，這種苦日子大家受夠了，7年來承受的辛苦，但現在的關鍵時刻，民進黨還是經濟沒半步，「選舉全奧步」，從國民黨徵召他參選開始，民進黨就把台灣最溫暖包容的精神，操作成選舉的工具，民進黨主席賴清德用親師對立、社會撕裂，造成衝突、無情的對立，撕裂人民的感情，「這就是民進黨的選舉，這應該嗎？」

國民黨主席朱立倫（左一）及桃園市長張善政（左二上）21日陪同國民黨總統參選人侯友宜（左二下）出席總統暨立委候選人桃園造勢活動，受到支持民眾熱烈歡迎。（范揚光攝）
國民黨主席朱立倫（左一）及桃園市長張善政（左二上）21日陪同國民黨總統參選人侯友宜（左二下）出席總統暨立委候選人桃園造勢活動，受到支持民眾熱烈歡迎。（范揚光攝）

侯友宜也說，民進黨用選舉的奧步，等到司法還我們清白的時候，大家都已經忘了，受冤屈的老師的清白誰給他撫平？「只有靠我們讓民進黨下架，才可以撫平！」 人民失去信心，台灣變成現在這樣，「倖豬夯灶，倖囝不孝，倖民進黨都在哭！」

侯友宜強調，他是從基層出身的警察，永遠站在第一線保衛人民安全，過去在桃園也是警察局長守護民眾，創全國第一個天羅地網的犯罪預防，今年他參選總統，第一個任務就是「讓國家安全，兩岸和平，才不會讓年輕的朋友上戰場」，要讓年輕人好好就業、安居樂業，我們要選擇和平，還是選擇民進黨繼續造成兩岸衝突，他一定要讓兩岸穩定下來，一生不變的信念就是守護中華民國。

侯友宜也痛批，下架民進黨的原因，不只是因為綠營做不到守護台灣和平，更重要的是權貴黑金、im.b詐騙案供養權貴、學甲光電弊案88槍，還有大家搞不清的疫苗採購案，就讓他用幾十年辦案的角度，當選總統後成立特偵組好好的把弊案查清楚，讓高檢署、地檢署成立專責單位，不受政黨左右、不影響司法獨立，徹底查清楚這些權貴，上至總統、副總統、府、院，只要有政治人物違法，就拒絕關說，全部查辦清楚，還人民公道。

侯友宜強調，從台灣頭到台灣尾，所有人都說要換下民進黨，換別人來執政，政黨輪替的聲音響徹雲霄，下架民進黨是所有國人共同的聲音，他今天從桃園出發，要讓台灣更好，桃園好，台灣會更好。他也說，他用這樣的精神跟台灣人一起走，桃園人挺正直善良的張善政，也挺一個一樣是善良正直、公平正義的侯友宜，如果認同侯友宜在過去十幾個職位做的好，就讓侯友宜帶領所有的人民，讓台灣更好，讓國家方向更加正確，守護中華民國，下架貪腐無能的民進黨。

國民黨21日下午在桃園市中壢區，舉行總統參選人侯友宜暨桃園市提名立委候選人桃園團結向上造勢大會。（蔡明亘攝）
國民黨21日下午在桃園市中壢區，舉行總統參選人侯友宜暨桃園市提名立委候選人桃園團結向上造勢大會。（蔡明亘攝）
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