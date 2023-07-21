國民黨總統參選人侯友宜在全代會前舉辦3場大型造勢，今(21日)到他曾擔任警察局長的桃園市，現任市長張善政、前縣長朱立倫到場力挺。侯友宜致詞時痛批民進黨7年執政讓兩岸不和平、經濟衰退和權貴弊案，他也用閩南語大嗆民進黨「經濟沒半步，選舉全奧步」。侯強調，他參選總統，第一個任務就是「讓國家安全，兩岸和平，不讓年輕人上戰場」，也提到當選後會成立特偵組，上至總統、副總統，政治人物只要犯法就絕不接受關說，全部查清楚，還給人民公道。

侯友宜今下午在桃園舉行造勢場，痛批民進黨的民主不是人民作主，民進黨才是主，能有這種事嗎？民進黨執政7年多來，人民的信任不見了，純樸、善良、包容也不見了，人民對政府失去信心，「這7年你們過的好嗎？」

侯友宜點出，民進黨執政後，外資離開了，出口金額大幅減少、創14年新高，還有缺水、缺電、缺蛋、缺工、缺人才，所有的缺失都在民進黨政府裡面，讓台灣的經濟不斷衰退、讓人民的生活更不好。通貨膨脹、物價高漲，這種苦日子大家受夠了，7年來承受的辛苦，但現在的關鍵時刻，民進黨還是經濟沒半步，「選舉全奧步」，從國民黨徵召他參選開始，民進黨就把台灣最溫暖包容的精神，操作成選舉的工具，民進黨主席賴清德用親師對立、社會撕裂，造成衝突、無情的對立，撕裂人民的感情，「這就是民進黨的選舉，這應該嗎？」

國民黨主席朱立倫（左一）及桃園市長張善政（左二上）21日陪同國民黨總統參選人侯友宜（左二下）出席總統暨立委候選人桃園造勢活動，受到支持民眾熱烈歡迎。（范揚光攝）

侯友宜也說，民進黨用選舉的奧步，等到司法還我們清白的時候，大家都已經忘了，受冤屈的老師的清白誰給他撫平？「只有靠我們讓民進黨下架，才可以撫平！」 人民失去信心，台灣變成現在這樣，「倖豬夯灶，倖囝不孝，倖民進黨都在哭！」

侯友宜強調，他是從基層出身的警察，永遠站在第一線保衛人民安全，過去在桃園也是警察局長守護民眾，創全國第一個天羅地網的犯罪預防，今年他參選總統，第一個任務就是「讓國家安全，兩岸和平，才不會讓年輕的朋友上戰場」，要讓年輕人好好就業、安居樂業，我們要選擇和平，還是選擇民進黨繼續造成兩岸衝突，他一定要讓兩岸穩定下來，一生不變的信念就是守護中華民國。

侯友宜也痛批，下架民進黨的原因，不只是因為綠營做不到守護台灣和平，更重要的是權貴黑金、im.b詐騙案供養權貴、學甲光電弊案88槍，還有大家搞不清的疫苗採購案，就讓他用幾十年辦案的角度，當選總統後成立特偵組好好的把弊案查清楚，讓高檢署、地檢署成立專責單位，不受政黨左右、不影響司法獨立，徹底查清楚這些權貴，上至總統、副總統、府、院，只要有政治人物違法，就拒絕關說，全部查辦清楚，還人民公道。

侯友宜強調，從台灣頭到台灣尾，所有人都說要換下民進黨，換別人來執政，政黨輪替的聲音響徹雲霄，下架民進黨是所有國人共同的聲音，他今天從桃園出發，要讓台灣更好，桃園好，台灣會更好。他也說，他用這樣的精神跟台灣人一起走，桃園人挺正直善良的張善政，也挺一個一樣是善良正直、公平正義的侯友宜，如果認同侯友宜在過去十幾個職位做的好，就讓侯友宜帶領所有的人民，讓台灣更好，讓國家方向更加正確，守護中華民國，下架貪腐無能的民進黨。