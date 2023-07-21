副總統賴清德今出席「亞洲台灣商會聯合總會第30屆第3次理監事聯席會議閉幕典禮」致詞時重申，他會以中華民國台灣團結台灣社會、延續蔡總統的4個堅持及4大支柱，維持台海現狀、捍衛民主自由體制；「只要兩岸交流能維持對等尊嚴，並兼顧兩岸人民福祉，我們對交流及合作的大門永遠是敞開的」。

賴清德致詞時感謝大家人在僑居國、心在台灣，為台灣打拚，他要向大家表達敬意。

他感謝總會長陳五福，於任內率領團隊凝聚亞總的力量，與各國台商總會共同合作，在僑居國發揮關鍵力量，讓國際社會看到台灣是一股良善的力量。他也期盼亞總在新任總會長許玉林及監事長俞秀霞的團隊領導下，未來會務能更上一層樓。

賴清德指出，在中美貿易衝突、民主與專制陣營對立越趨明顯的情況下，他將嚴守台灣主權，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，他會以中華民國台灣團結台灣社會。尤其，面對區域霸權的崛起，亦將延續蔡總統的4個堅持，以及他日前在《華爾街日報》投書所提及的4大支柱，維持台海現狀、捍衛民主自由體制，同時向國際社會傳達台灣維持民主及和平的決心。

賴清德進一步指出，未來台灣一定要增強自身國防力量及國安韌性，並與民主陣營站在一起，發揮威懾的力量。同時，「只要兩岸交流能維持對等尊嚴，並兼顧兩岸人民福祉，我們對交流及合作的大門永遠是敞開的」。

在經濟發展方面，他期許台灣企業在經濟上能成為日不落國，立足台灣、布局全球，商品行銷到全世界。他在行政院長任內開始規劃「投資台灣三大方案」，包括歡迎台商回台投資、鼓勵根留台灣企業加速投資，並協助中小企業持續投資。目前為止，累計投資金額已超過新台幣2兆元，並創造十幾萬個就業機會。

賴清德提到，「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，日前也在美國參、眾兩院通過，行政院已送請立法院排入臨時會議程審議。此外，台灣也提出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請案，希望得到理念相近國家的支持，加入CPTPP，或與他國簽訂自由貿易協定。

他說，政府也與越南、菲律賓、印度等國更新投資保障協定，讓企業到外國投資時，資金、人力及物力都受到保障。目前台灣企業的投資趨勢已改變，對中國大陸的投資金額，已從2010年的146億美元，逐年減少為2021年的50多億美元，對新南向國家的投資金額，在2022年超越對中國大陸的投資金額。今年上半年，台灣對美國的投資金額也大於對中投資金額。顯示台灣企業已經走向國際社會。

賴清德表示，企業國際化的趨勢應該保持下去，台灣才能有更好的明天。這個目標需要靠大家共同努力，讓台灣經濟持續蓬勃發展，在全球供應鏈中，持續發揮關鍵的力量。