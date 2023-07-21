2023年度新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，自7月17日起一連5天在峨眉鄉農會展開。（邱立雅攝）

2023年度新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，自7月17日起一連5天在峨眉鄉農會展開，共有971點參賽，21日比賽成績揭曉，由峨眉鄉茶農楊世瑩榮獲特等獎。

48歲的峨眉茶農楊世瑩從22歲退伍就學種茶、做茶，秉承父親認真、努力的家訓，已第5度獲得特等獎殊榮。為了準備這次比賽，連續70天早上5點多就上山採茶到中午，回家後做茶到天亮，過程辛苦但努力得到肯定。他說，兒子也開始做茶，製茶家業已邁入第4代，會繼續精進做好茶。

新竹縣政府祕書長陳季媛欣喜看到年輕茶農接棒，還擔任茶葉比賽初評的工作，且竹縣的東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽在今年度已全面落實強制溯源制度，讓消費者從包裝上就可看到產銷履歷、有機標章或溯源農糧產品QR code，保障食品安全。

今年主審由農委會茶業改良場課長林金池及助理研究員郭婷玫擔任，評分標準為外觀占20分、香味占60分、水色占20分。郭婷玫在總評時說明，今年4月間雨量充分、適當的水氣及溫度造就小綠葉蟬的密度升高，再加以茶芽萌發後期間天氣晴朗，小綠葉蟬著涎程度提昇，蜜香、果香的風味也跟著提昇，整體品質非常好。

此次評鑑評選出特等獎1名、頭等獎31名、貳等獎39名、參等獎60名、優良獎（3花73名、2花198名、1花313名），獲獎名單如下：特等獎楊世瑩、頭等1獎楊隆茶園、頭等2獎楊世瑩、頭等3獎温志軒、頭等3獎温志軒、頭等5獎楊世瑩、頭等6獎楊世瑩、頭等6獎楊隆茶園、頭等8獎峨眉茶莊、頭等9獎林秀春、頭等10獎銓聖茶業有限公司。

縣府農業處表示，1年2次的新竹縣東方美人茶（膨風茶）評鑑具有相當公信力，得獎幾乎等同茶葉身價「證明書」，自2019年起竹縣優良茶評鑑分為初審及複審階段，初審工作由本縣初審團評茶委員辦理，複審則由茶業改良場專家辦理評審工作。