大陸外交部發言人毛寧21日主持例行記者會。有記者提問，美國《華爾街日報》報導稱，與中國大陸有關的駭客訪問了美國駐華大使伯恩斯的電子郵件帳戶，對此，毛寧表示，大陸外交部此前已經回答過相關問題，不再重複。

在7月13日的外交部例行記者會上，有記者提問，微軟公司本周發布報告稱，來自中國大陸的駭客組織攻擊了西方政府的數據。大陸外交部對上述駭客攻擊的來源是否掌握更多細節？

對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，12日已經回答過相關問題。美方應盡快就其網路攻擊行為作出交代，而不是散布虛假資訊、轉移視線。