新北市COVID-19染疫過世童「恩恩」國賠訴訟案，新北地方法院板橋簡易庭 今天判決「恩恩」的父親敗訴，新北市府等3單位不須賠償，全案可上訴。

新北市中和區2歲童「恩恩」去年4月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫。「恩恩」的父親向新北市政府、衛生局、消防局申請國家賠償未果，去年11月在委任律師陳又新等人陪同下，提出新台幣1元的國家賠償訴訟。