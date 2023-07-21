新北市63歲季姓婦人不堪范姓丈夫長期家暴，持刀弒夫，被依殺人罪起訴，該案成為全台國民法官參審首案，合議庭最終判處7年2月徒刑。季女辯護律師葛彥麟說，關於是否要上訴還要跟子女研究，但對於判決較檢方建請的量刑減輕，感到非常溫馨，季女只希望未來服刑後能多看幾本身心靈的書，慢慢度過這些日子。檢方則回應，將收到判決討論後，再決定是否提起上訴。

葛彥麟表示，有感受到本次國民法官審理有把被告心聲和國民情感注入到判決中，本次刑度較檢方建請的量刑減輕，感到非常溫馨，雖然本案是殺人案，上訴部分還要與被告家屬研究，但判決讓他們體會到社會有溫暖和光明面。

葛彥麟說，季女與他聊天時都不是討論刑度會判多少，從頭到尾只有不斷重複「很想念先生」一句話，傳達很後悔做這件事，未來在服刑時希望能多看幾本身心靈的書，慢慢度過這些日子，顯見是很善良傳統保守的女性，不是冷血殺手，季女也強調，很感謝法官為她的案件花這麼多時間審理。

對於判刑結果，季女大姐則說，很感謝法官這麼盡心，站在同理心給出判決，這是季女真正需要的正義判決，但她也哽咽表示，「我們年紀大，兄長70餘歲，她在這麼長的時間會不會照顧好自己，我們都很擔心，不知道將來有無見面機會」。

季女大姐呼籲大眾重視家暴受虐婦女，她說，社會上有很多弱勢家屬，家暴受虐婦女，庇護場所不多，且有些人申請家暴令，但碰到施暴者都是沒用的，她希望後社會落實訪查社會受虐婦女與家暴婦女。

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