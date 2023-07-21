「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店現場展示由統一企業集團自建的「高效智慧回收機」，現場回收寶特瓶或指定規格電池，可獲OPEN POINT點數。（7-ELEVEN提供／朱世凱台北傳真）

「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店中有許多限定親子活動，打造寓教於樂的展覽空間，讓孩子了解永續SDGs議題。（7-ELEVEN提供／朱世凱台北傳真）

展場三大免費好康包括打卡送低碳植米、使用自帶杯循環杯可於現場獲得中杯燕麥拿鐵一杯、現場加入好鄰居官方LINE帳號可免費獲得獨家永續手掌繪本。（7-ELEVEN提供／朱世凱台北傳真）

7-ELEVEN發表全新「毛孩好福企」惜食永續循環計畫，結合惜食概念的i珍食專案與動保團體合作發起「毛孩凍乾愛心認捐」活動。（7-ELEVEN提供／朱世凱台北傳真）

「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」統一超商是提報永續專案全數獲獎的唯一超商通路，獲4金2銀佳績。（7-ELEVEN提供／朱世凱台北傳真）

高溫天氣能吹冷氣又能帶孩子放電的去處很受家庭客喜愛，台北世貿一館23日前舉行「2023亞太永續博覽會」，統一超商攜手逾10個關係企業品牌、供應商夥伴共創「7-ELEVEN GOOD STORE永續概念店」，小朋友們不僅可以玩有獎徵答、與OPEN!家族近距離同樂，還能體驗永續繪本DIY等寓教於樂活動，進而了解永續護地球意涵，吸引大批家長帶小孩共襄盛舉。

統一超商「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店以友善土地、循環再生、永續教育為策展核心，傳遞「地球永續你我日常」的綠色消費概念，並提供三大好康包括打卡送低碳植米、使用自帶杯／循環杯可獲中杯燕麥拿鐵、現場加入好鄰居官方LINE帳號可免費獲獨家永續手掌繪本，每日均限量500名。

「7-ELEVEN GOOD STORE永續概念店」現場展出「高效智慧回收機」、「OPEN iECO循環杯機」，民眾可操作機台體驗永續循環經濟，完成回收寶特瓶或電池可拿OPEN POINT點數；統一超商也以專區展示回收寶特瓶再製的永續商品，以及100％永續紙材回收打造的「好鄰居紙圖書館」，桌椅、書架全是紙造的相當吸睛，並擺放SDGs相關兒童書籍供親子共讀，傳遞循環經濟理念。

展覽期間每日安排兩場「OPEN永續知識隨堂考」，由OPEN!家族進行有獎徵答，有機會獲娃娃等周邊，以及好鄰居紙圖書館說故事時間，安排OPEN!姐姐說故事、玩永續繪本DIY活動，7月22日下午2點至3點，也將在大會淨零舞台區舉辦人氣大明星OPEN!家族專屬活動，與大小朋友共度歡樂時光。

7-ELEVEN同時在活動現場發表全新「毛孩好福企」惜食永續循環計畫，結合惜食概念的「i珍食專案」，將門市販售指定的蔬果沙拉再製成「毛孩凍乾」，成為毛孩可食用的冷凍乾燥生食餐，並與動保團體合作發起「毛孩凍乾愛心認捐」，預計可提供給台灣動物緊急救援小組等團體運用，邀請消費者一同參與認捐行動，實踐惜食、環保及公益永續。

由台灣永續能源研究基金會主辦的「2023亞太永續博覽會」為年度永續盛事，主辦單位亦進行頒獎典禮，統一超商和統一超商好鄰居文教基金會，今年分別在「第七屆台北金鵰微電影展」以公益專案「福企好CHIC！7-ELEVEN推動永續循環經濟」獲得金獎、好鄰居基金會以青年深根計畫「讓回鄉的路發光」和閱讀勵學計畫「深山裡的閱讀課」獲得銀獎，共奪下1金2銀；另「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」統一超商更是提報永續專案全數獲獎的唯一超商通路，榮獲4金2銀，永續經營佳績有目共睹。