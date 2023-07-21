腰椎受傷的富邦悍將捕手張進德，經過這段時間復健在7月初開始在二軍出賽，但在18日打1打席後又因腰部緊繃提前退場，好在狀況並不嚴重，20日又開始在二軍出賽，總教練丘昌榮表示，今天過後會跟防護員討論，如果沒問題希望他可以歸隊一軍。

張進德在5月11日與統一獅的比賽中揮棒時造成腰椎受傷，1打席都沒打完就退場休息，2天後被降下二軍休養，經過多次檢查，在風險評估後決定不動刀，靠著增強肌力持續在二軍進行復健。

7月9日張進德開始在二軍實戰，但18日與台鋼雄鷹的比賽他僅打1打席就提前退場，好在這次狀況並不嚴重，昨天又恢復二軍出賽，今天與中信兄弟的二軍比賽也先發出賽。

近期富邦陣中出現流感潮，不少主力球員紛紛掛病號，昨天一軍2位捕手戴培峰、姚冠瑋也被傳染，還先到醫院打點滴，但後來比賽因雨延賽，讓他們獲得一些喘息空間。

丘昌榮表示，今天二軍結束後會與防護員討論張進德的狀況，如果身體狀況許可希望他可以歸隊一軍，「但還是會尊重防護員評估。」至於一軍現有的2位捕手身體狀況也有轉好，今天先發蹲捕任務交給戴培峰。