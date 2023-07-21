國民黨總統參選人侯友宜21日到桃園造勢，近千名支持者出席力挺。（蔡明亘攝）

侯友宜高喊「這些年過得好嗎？」 桃園造勢火力全開嗆爆民進黨 @ChinaTimes ​

國民黨今(21日)在桃園中壢舉行總統參選人侯友宜暨桃園市提名立委候選人桃園團結向上造勢大會，近千人出席力挺，在侯帶領下全場高喊「下架民進黨」。侯表示，民進黨政府已失去人民的信任，大家已受夠過苦日子，年輕人要進職場不是上戰場，民進黨不僅安全顧不到，還爆出綠營政治新貴變成權貴黑金案件，他上任後將成立「特別偵查組」讓每件弊案水落石出，喊話要守護中華民國，下架貪腐無能的民進黨。

侯友宜表示，今回到熟悉的桃園，看見大家齊聚一堂深受感動，因有大家相挺，才有他們的存在，深深一鞠躬表達感謝。近月與基隆、台北、桃園並肩作戰，看見桃園市長張善政的認真以及桃園的發展，實實在在、不花言巧語地拚命做事。

話鋒一轉，侯友宜說「這些年，你們過得好嗎？」現在的民進黨並非人民作主，而是民進黨才是主，失去人民信任，缺水、缺蛋、缺人才、缺工等問題，通膨物價上漲，經濟也衰退，讓人民生活過得更不好，他強調「大家已受夠苦日子了」。

侯表示，這次他被徵召參選，以台灣最善良包容的溫暖精神面對，卻被民進黨主席賴清德操作成選舉工具，造成族群對立、撕裂社會，這就是民進黨的選舉奧步模式，待司法還他們清白時，誰能來撫平傷痕？就是要下架民進黨才能撫平。

侯友宜以台語提到「寵豬舉灶、寵子不孝、寵民進黨大家都在哭」，他也細數，自己從基層出身，待過15個職位，在第一線守護人民安全，他參選總統第一個任務就是要讓國家安全、兩岸和平穩定，不會讓年輕人上戰場，年輕人要進職場不是上戰場，守護中華民國與國人安全是他一生不變的信念。

侯友宜說，民進黨不僅顧安全做不到，近年還有好多民進黨政治新貴變成權貴黑金案件，都未水落石出，他上任後將成立「特別偵查組」，以幾十年辦案角度，和檢方成立專責單位，不受政黨左右，不影響司法，將弊案徹底查清楚，不管身分，只要違法都拒絕關說，要通通查辦清楚。

侯友宜表示，他以善良正直和人民站在一起，從台灣頭到台灣尾，大家都在喊「下架民進黨，要政黨輪替」，聲音響徹雲霄，成為國人共同的聲音，他會從桃園出發，相信桃園好、台灣會更好，用這精神和桃園人共同往前走。盼大家相信他、支持他，讓他帶領人民讓國家方向更正確、守護中華民國、下架貪腐無能的民進黨。