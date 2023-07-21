取材自金門軍管時期的奇幻歷史音樂劇《捕鼠記》，去年演出後受到廣大迴響。（于家麒攝）

團員們個個演技精湛，將歷史轉譯成獨特而引人入勝的故事。（于家麒攝）

《捕鼠記》演出的時空背景，讓年長者回憶起這段「上繳老鼠尾巴」刻骨銘心的戰地歷史。（于家麒攝）

金門在地原創奇幻歷史音樂劇《捕鼠記》，首場將於今晚19點在金東電影院精彩上演。（于家麒攝）

廣受好評的金門在地原創奇幻歷史音樂劇《捕鼠記》，將於今（21）日晚間19點與明（22）日下午14點及晚間19點，在充滿濃濃戰地懷舊氣息的金東電影院精彩上演，所有演員與工作人員下午也於現場進行最後總彩排，要把最精湛的舞台表演獻給所有金門鄉親。

取材自金門軍管時期的奇幻歷史音樂劇《捕鼠記》，去年演出後受到廣大迴響，深受地區民眾喜愛，吸引超過600人次前往觀賞。看過後的民眾都讚揚這部音樂劇意想不到的將歷史轉譯成獨特而引人入勝的故事，也讓年長者回憶起這段「上繳老鼠尾巴」刻骨銘心的戰地歷史。

主辦單位指出，今年《捕鼠記》回歸演出，加入了14名金門在地歌唱好手，擔任其中三首的和聲助唱，包括曲一〈村民、軍人、老鼠〉、曲八〈老鼠尾巴reprise〉與曲十〈捕鼠記〉，分別呈現三種不同曲風，如戰爭來臨時的風雲詭譎、喪失摯愛的哀傷與無奈、歷經苦難仍對未來充滿期待的悠揚與開闊。

主辦單位表示，經過多次團練，團員嘗試打破各分部限制，邊唱邊任意走動，以適應舞台劇的表演型態，另配合來自台灣專業導演和舞台演員的進駐，加上今日下午已進行三天的總彩排，所有成員全時出席。今年演出納入金門歌隊的合聲助唱，也讓這齣音樂劇更加令人期待。

此外，明（22）日的演出，金東電影院前方廣場將有金門縣文化局主辦的社區營造點金門番薯節活動，開放土仁粿和安簽圓手作體驗。歡迎有興趣的民眾一起前往同樂。若想購票或洽詢相關訊息，可電洽：0928174525（珩好工作室）。