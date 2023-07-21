路透社引述兩名知情官員披露，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估。

路透社說台灣的國安局今天也向他們證實，有關單位正調查近期網路流傳疑似政府文件一事。

報導引述一名官員指出，初步調查顯示發布於美國貼圖討論版8kun上的部分文件屬實，只有一小部分是偽造，但官員並未透露更多細節。

第2名消息來源的官員表示，部分文件內容「似乎屬實」，他們暫無法立即查明這些文件是如何流出。

這起機密文件外洩調查，時間點相當微妙。台灣明年初將舉行總統選舉，且與中國都在尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

外洩文件包括台灣最高情報機構國家安全局去年10月針對台灣申請加入CPTPP進行的機密「安全評估」。此外還有據信來自台灣駐日本和越南代表處、關於中國和台灣申請加入CPTPP的外交電報，以及台灣駐美代表處今年一份關於台美貿易談判的機密報告。

路透社表示他們看過相關文件，但無法獨立核實真偽。