歐盟（EU）日前在聲明中以阿根廷用語馬爾維納斯群島（Islas Malvinas）來稱呼福克蘭群島（Falkland Islands），英國政府今天對此表達憤怒。英、阿1982年為爭奪該群島而交戰。

法新社報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在社群媒體推特（Twitter）上回應此事：「福克蘭群島島民有權選擇自己的未來…福克蘭群島島民有99.8%投票同意成為英國大家庭的一分子，阿根廷和歐盟應傾聽他們的民主選擇。」

此次爭議源自歐盟在與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）峰會閉幕時發表的聲明，聲明指出：「關於馬爾維納斯群島（Islas Malvinas）／福克蘭群島的主權問題，歐盟注意到CELAC的歷史立場是基於對話以及尊重國際法在和平解決爭端中的重要性。」

雖然這份聲明的英文版本同時包括該群島的英國和阿根廷稱呼，但西班牙語版本僅提及阿根廷名稱「馬爾維納斯群島」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人表示：「我們有必要明確表明，福克蘭群島隸屬英國…這是島民自己做的選擇。」

這名發言人還說：「歐盟如今已正確地澄清，在他們做出令人遺憾的措辭選擇後，歐盟在福克蘭群島問題的立場上並未改變。」

不過，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）則樂見歐盟的聲明。他在推特上寫道「馬爾維納斯群島是一項國家目標」，並對他所謂的「歷史性外交勝利」表示歡迎。

他也指出：「阿根廷人致力捍衛我們祖國的權利，使得這項目標成為可能。」

阿根廷媒體大幅報導歐盟這份聲明。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）