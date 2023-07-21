立委蔡適應表示，基隆長期以來有許多大型社區因高地供水導致水管年久易破裂漏水，至今已協助8個社區完成高地供水改善計畫簽約與執行。（徐佑昇攝）

蔡適應盼爭取中央補助4千萬 改善台北大鎮漏水問題

位於基隆市暖暖區的「台北大鎮」社區，為近30年將近千戶的老舊高地社區，漏水問題嚴重，台水表示，該區平均每2個月就漏掉6360噸的水，住戶還要分擔多漏掉7度的公共用水。立委蔡適應於多方溝通後，於21日協助社區與自來水公司簽約接管，並重新設計管線及工程。改建工程的經費5000萬元經費由政府負擔8成、住戶2成，平均每戶約1萬元，希望徹底解決漏水老問題。

21日台灣自來水公司第一區管理處與基隆「台北大鎮」社區管理委員會簽約，啟動高地供水改善的程序。立法委員蔡適應表示，高地供水問題是基隆過去的歷史共業，透過他努力與中央溝通並爭取計畫，基隆目前包含今日簽約的台北大鎮，已有幸福華城、壯觀台北、美之國、富都新城、綠葉山莊、民生社區、大慶大城等共八個社區參與，他會持續爭取中央的支持，期盼有第2期的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，幫助更多社區脫離用水之苦。

台北大鎮社區主委蘇林玉琴表示，社區過去常有通報漏水，或是柏油路面滲水的問題，但社區管委會很難一一的找出漏水地點，所以希望自來水公司可以來接手管理。

台北大鎮社區前主委謝益全說，他去年和前年接任社區主委，剛好有看見媒體報導高地社區的供水改善，所以他和社區的住戶一起找蔡適應和自來水公司幫忙，經過了多次的協調會議後，總算促成了簽約。

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳素卿說，過去台北大鎮社區的漏水問題嚴重，每2個月抄表就要漏掉6360度的水，相當於6360噸的水，未來工程完成以後就會由自來水公司接管，守護水資源。（徐佑昇攝）

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳素卿說明，「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」是行政院核定自民國110年到113年的四年計畫，今年評選113年的案件只有台北大鎮社區符合。而自來水公司會來重新設計管線及工程，工程改善費用大約5000萬元，由政府負擔80％、住戶部分負擔20％，台北大鎮社區有住戶914戶，分擔下來每戶大約要需要繳納1萬元左右的費用。

陳素卿說，過去台北大鎮社區的漏水問題嚴重，每戶要漏106度的水，每2個月抄表就要漏掉6360度的水，相當於6360噸的水，住戶就要分擔7度的公共用水，長久下來水資源浪費甚鉅，未來工程完成以後就會由自來水公司接管，幫助社區、也守護台灣的水資源。