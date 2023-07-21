每個人的感情觀都不同，有些人一旦談了戀愛，會誠實對待自己的感情，尊重另一半。《搜狐網》近日分享5個對戀人很誠實的星座，他們不喜歡欺騙別人，是值得被信任的伴侶，跟他們在一起很有安全感。

▎獅子座

獅子座談感情時很誠實，無論遇到什麼事，都會老實告知伴侶，私底下喜歡與另一半撒嬌，不過他們很愛面子，在親友面前喜歡展現霸氣，希望戀人能多包容一些，遇到問題時多配合他們，不要刻意唱反調，獅子座就會非常開心，甚至會願意付出一切。

▎處女座

處女座吃苦耐勞，無論遇到什麼問題都不會抱怨，只要答應別人的事情，就會盡力去完成，凡事追求完美，面對感情也是如此，他們只要結了婚，就一定不會讓另一半吃苦，誠實面對伴侶，也是尊重兩人感情的表現，可說是非常值得嫁娶的對象。

▎摩羯座

摩羯座有自己的原則，不論面對事業還是家庭，認為誠實才是最重要的，而且一旦許下承諾，就一定要做到好，不喜歡被人欺騙的感覺，抱持「己所不欲，勿施於人」的態度，因此絕不會欺騙他人，尤其是自己的伴侶，同時也很在乎家人的感受。

▎射手座

射手座的愛情觀比較注重自由，希望與伴侶建立平等關係，若遇到不誠實的對象，他們就會馬上離開，結了婚後很尊重家人，不會讓他們失望，此外射手座好勝心很強，不想輸給任何人，努力工作就是為了讓家人過上更幸福的生活。

▎牡羊座

牡羊座給人一種樂觀的印象，無論對事業還是感情，都很有熱情，也非常講究誠實，他們個性很單純，而且大剌剌的，在感情中從不撒謊，不喜歡諜對諜的感覺，認為別人若對自己失去信任，代表是他做人失敗，而且做事很可靠，非常值得信賴。