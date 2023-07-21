板橋浮洲都市計畫通盤檢討案，今（21）日於新北市都市計畫委員會審議通過，後續將提報內政部都委會審議，其中包含江翠重劃區市場用地案及大觀路一段28、29巷等較重大民眾陳情案，也已達成初步共識。

新北城鄉局長黃國峰表示，板橋浮洲都市計畫面積共計278.50公頃，其中既有社區之再發展區面積共62.83公頃，將透過鼓勵都市更新方式改善環境，另綜合考量區位條件較佳之街廓，於浮洲車站南側劃定兩處共2.77公頃之TOD策略性更新地區，未來將透過公辦都更帶動周邊翻轉更新。

本次也配合新北市2050淨零碳排放目標，於土地使用分區管制增訂低碳建築評估標示獎勵項目、綠建築容積獎勵納入建築能效標示等規定，以鼓勵區內建築朝向淨零碳設計。

該案於去年11月辦理再公展，期間多項民眾陳情，包含計畫區東北側的江翠重劃區市場用恢復為住宅用地、大觀路一段28、29巷部分排除區段徵收、配合泰板輕軌留設計畫道路以及配合安置工廠留設產專區等。

城鄉局說明，國光段市場用地因應地方意見，確認新北果菜公司無需求而撤案，恢復為住宅用地；大觀路一段28、29巷也將既有密集住宅聚落約3.87公頃排除區段徵收範圍，以合理性及適當比例保障居住權益。

另外也在計畫區南北側規畫合計5公頃的產業專用區，初步規畫北側供傳統產業進駐、南側則為數位、科技及醫療產業，另也可安置當地現有產業，規畫較為彈性。

在交通相關部分，也配合泰板輕軌預留30米路廊，未來可透過輕軌串聯新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院，期望提升浮洲地區生活品質及提供便捷的交通系統。