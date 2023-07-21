北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，交通部21日舉辦第2次審查會議，桃竹竹苗生活圈通勤月票獲核定，新竹市政府表示，將盡速邀集各運輸業者、票證公司召開會議，立即啟動設備修改、票證設定及銷售通路規劃等前置作業，力拚10月上路。

新竹市府今年3月，主動邀請桃園市、新竹縣及苗栗縣舉辦6次會議、提出4種月票方案，包括「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」。交通部公路總局於6月21日召開「桃竹竹苗生活圈通勤月票」首次審查會議，會中委員提出4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等意見。

在首次審查會議結束後，4縣市即針對委員建議修正計畫書，於7月5日將修正報告送交通部審查，7月6日收到會議紀錄後，也立即就議會紀錄補充內容，7月11日再次送交通部。21日舉行第2次審查會議，審查委員們皆認為此次計畫內容完整，符合月票政策目的與精神，經審查後一致通過。

新竹市政府交通處長倪茂榮說，下周將立即邀請運輸業者、票證公司召開會議籌備月票前置作業包括營運規則確認、驗票機票證修改及測試、票卡印製與銷售通路，也會設計懶人包讓民眾盡早了解月票使用規定。

交通處補充，市府將與票證公司盡速研議桃竹竹苗活圈通勤月票「TPASS卡」購入方式，除敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定通勤月票外，包括實體預購地點、取貨時間等。目前已有實體卡之民眾，可先於超商完成加值後，至人工售票櫃台，或自動加值機設定購買通勤月票。