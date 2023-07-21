1/ Unconfirmed reports of S-70 Okhotnik UCAV testing somewhere in Russia. https://t.co/CxrwJubpOU pic.twitter.com/SeMiTlfYA9 — Samuel Bendett (@sambendett) July 20, 2023

俄羅斯重型匿蹤無人機S-70「獵人」（Okhotnik-B）的最新飛航影片本週四（20）曝光，完全沒有要躲藏的意思，因此許多俄羅斯民眾都有拍攝到畫面，這起公開飛行間接證實了6月底疑似獵人無人機出現在烏克蘭蘇梅州執行任務的照片，成為這個級別定位中，首架投入實戰的機種。獵人是俄羅斯蘇愷（Sukhoi）和米格（MiG）2012年起所聯合開發的蘇愷-57（Su-57）的協同無人機，當時還沒有「忠誠僚機」（Loyal Wingman）的概念，算是相當前衛。

⚡️⚡️🇷🇺For the first time, the Russian Armed Forces hit the military facilities of the Armed Forces of Ukraine in the Sumy region with the latest heavy strike Russian UAV S-70 Okhotnik. This is reported by the Turkish media. Attaching a photo - perhaps the first image of the… pic.twitter.com/1NjqvJbDVQ — CatEmporor (@CatEmporor) June 27, 2023

S-70是根據俄羅斯國防部於2012年的命令開發，它將成為Su-57戰鬥機的無人僚機，也能夠獨立執行任務，攻擊地面目標，按照現在國際間的概念就就是忠誠僚機的定位，根據日前烏克蘭社群網路上流傳的畫面，出現在蘇梅州上方執行投彈任務的獵人無人機，已經成為全球首款投入實戰的「忠誠僚機」。

S-70的設計採用飛行翼（Flying-Wing）佈局，最著名的飛行翼佈局設計就是美國B-2轟炸機以及新銳的B-21轟炸機。它的重量約為20噸，翼展約20公尺並結合使用複合材料和隱形塗層，該無人機可選擇性使用單一的AL-31F渦輪發動機，就是Su-27戰鬥機所使用的發動機，也可安裝Su-35S和Su-57所使用的AL-41F發動機。

這款無人機的飛行範圍可達6000公里，最高速度為每小時1400公里，其作戰載荷可攜帶3噸炸彈和飛彈。