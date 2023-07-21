受到對流發展旺盛影響，氣象局今（21）日針對全台7縣市發布大雨特報，新北市也入列，大雨將一路下到今日晚上，桃竹、南投及新北、苗栗、嘉義山區恐有局部大雨，台南以北入夜後皆有機會下雨。

氣象局今日下午發布大雨特報，影響時間到今日晚間，受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，桃竹、南投、嘉義、台南地區及新北、苗栗、雲林山區有局部大雨的機率，慎防雷擊及強陣風。

▍豪雨範圍：嘉義縣。

▍大雨範圍：新北市山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、台南市。

氣象局發布大雨特報，雨勢將一路下到晚上。（圖／氣象局）

氣象局表示，午後雷陣雨機率高，尤其中南部地區及各山區雨勢明顯，容易有局部大雨，下雨時間較長，台南以北入夜後仍有局部短暫陣雨，外出記得攜帶雨具。

另外，眾所關注的第5號颱風「杜蘇芮」，短期內對天氣沒有影響，未來將朝北轉西北西前進，不過有專家預估，其侵襲台灣的機率持續上升，靠近台灣東南方時，威力直逼強烈颱風，下周三、下周四（7/25、7/26）對台灣影響最大。