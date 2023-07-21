亞洲大學護理學院獲教育部補助「永續高齡失智友善包容社區」計畫，21日舉行聯盟簽署儀式，獲醫療、文化、社區等10多個單位代表簽署支持，響應推動「高齡失智友善藝術處方箋」活動。亞大校長蔡進發表示，亞大推動的「失智友善USR計畫」，已執行5年、幫助1萬多人，計畫已經生根，將再持續執行5年。

蔡進發表示，亞大護理學院推動「失智友善USR（大學社會責任）計畫」，導入社區課程、輔療、志工培訓，3年前開始加入藝術創作輔療，由阿罩霧失智社區服務據點確診失智者及持有亞大附屬醫院、中醫大附醫、亞大USR計畫合作醫院的處方箋者，均可獲「高齡失智友善藝術處方箋」悠遊卡，可免費到亞大現代美術館看展，並參與團體藝術創作輔療。

此外，亞大護理學院的護理元宇宙基地設計開發供失智長輩使用的手機APP；亞美館則透過元宇宙辦展，讓輔療活動能更生動、有趣。

亞大護理學院長、USR計畫主持人吳樺姍指出，「藝術處方箋」讓失智長輩體驗無壓力藝術之旅，亞大護理學院已培訓40位友善志工，輔導霧峰地區250名長輩入館參觀、123名長者到美術館藝術輔療，並鼓勵失智長輩創作，經追蹤滿意度都在4.77分以上，甚至有的已達滿分5分。

台中市文化局長陳佳君指出，台中市的111處藝術亮點和圖書館、博物館加入推動，未來所有館舍也都加入服務系統，擴大「社會處方箋」服務。

台中市衛生局副局長陳麗娟說，估計台中市有3萬多位失智長輩，需要醫療照顧。社會參與對延緩失智十分重要，尤其繪畫、參與藝術創作的過程，不但能讓失智長者多動腦，也能增添生活多元樂趣。