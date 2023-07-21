台船環海公司斥資上百億元訂造全球第二大、台灣首艘多功能全迴旋離岸風電大型浮釣船「環海翡翠號」目前正在台船廠區碼頭整備，未料，卻於21日上午11時許遭「華運輪」擦撞，幸虧只有欄杆受損，無造成人員傷亡，台船表示，事故原因仍在調查當中，後續將釐清賠償責任。

媒體接獲民眾提供的59秒影片中，可以看到環海翡翠號停於碼頭，而華運輪在移動中逐漸逼近「環海翡翠號」，不出所料，華運輪船尾擦撞到環海翡翠號船身，擦撞當下也發出「框郎」聲響，2船擦撞處甚至還冒出白煙，隨後華運輪轉彎離去，所幸環海翡翠號只有欄杆輕微受損，且無人員傷亡。

台船表示，環海翡翠輪預計下周一將開往彰化外海執行任務，目前在台船廠區二號碼頭整備，補充食物等相關物資，還好只有欄杆被撞壞，算是非常輕微的狀況，事故原因後續要由相關機關調查，若有財物損失應由華運船船主中油公司負責。

「環海翡翠號」全長216.5m，寬49m，深度16.8m，載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸，搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，在最具經濟效益之條件下，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機的運輸與安裝作業，造價約上百億。台船於6月30日舉辦命名及交船典禮時，行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花及DEME Offshore高層還特別前往觀禮。