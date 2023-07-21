判決結果出爐後，恩恩爸接受媒體採訪，他哽咽的說「今天我只損失1元，後續要真相的決心不會動搖。」。（高鈞麟攝）

中和2歲男童恩恩因確診病逝，恩恩爸指控救護車81分鐘後才抵達，延誤就醫害死兒，提出新北市長侯友宜等4名官員過失致死、廢弛職務釀成災害等罪，但因罪嫌不起訴，4人皆獲不起訴，而恩恩爸去年8月間也遞出國賠申請，求償「新台幣1元」，新北地院板橋簡易庭21日駁回告訴，判新北市府、消防局、衛生局免賠，全案可上訴。

恩恩爸認為新北市政府自創的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，導致救護車81分鐘後才抵達，送醫過程延誤，去年依過失致死、廢弛職務釀成災害罪提告侯友宜、衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清、消防局救災救護指揮中心主任李宇松。

檢方調查認為，恩恩的送醫過程，基於分層負責，實際處理者均為第一線值勤人員，並無本件所列被告等人，且相關政策或行政法令的制訂、送醫流程的規畫、相關人力或物力配置，縱有不夠周延或全面之處，也應屬有無行政或政治責任的問題，不宜率以刑責相繩，告發意旨尚有誤會，因此今年2月間諭知認侯友宜等4人不起訴。

恩恩爸去年9月間遭新北市府駁回國賠訴求後，去年11月也對新北市政府、消防局和衛生局提出國賠新台幣「1元」的民事訴訟，由於該案適用小額訴訟程序，若依法僅能上訴至二審。

恩恩爸今午親到法庭聆聽判決，對於判決被駁回「不意外」，新北餵藥案幼童出現症狀，新北地檢署不起訴，恩恩81分鐘被網路帶風向，全部是父母的責任，對於法院的見解，心裡已有準備。

「我沒有什麼損失，畢竟恩恩已經離開了。」恩恩爸情緒激動的說，今天只是沒拿到國賠的1元而已，「但我需要揭露真相，法律程序只是一個手段。」

說到激動處，恩恩爸哽咽的說，諸多事證無法說服新北地院一審法官，未來會努力上訴二審，「今天我只損失1元，後續要真相的決心不會動搖，即使今天要到1元，恩恩還是離開了。」

對此，新北市政府表示，尊重法院判決，理解並尊重家屬的意見與決定。