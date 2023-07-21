北半球持續受到高溫侵襲，地表最熱地點之一的美國加州死亡谷（Death Valley）在16日出現華氏128度（攝氏53.3度）高溫，吸引許多觀光客與溫度計合照打卡。不過卻也傳出憾事，一名71歲的老先生柯里（Steve Curry）到該地健行，途中巧遇當地媒體，還接受了採訪，沒想到幾小時後，他卻被其他遊客發現倒地不起，送醫搶救後依然宣告不治。

北半球連飆高溫，地表最熱地點之一的美國加州死亡谷出現大批遊客，體驗「熱到最高點」。

根據《紐約郵報》、「今日美國」20日報導，這起不幸事件發生在18日，住在洛杉磯的柯里當天一大早從家中出發，獨自到加州死亡谷國家公園健行。大約下午3時45分左右，他被其他遊客發現倒臥在黃金峽谷（Golden Canyon）步道起點處的一間公廁外，趕緊通報國家公園管理局。管理員幾分鐘內趕到現場，為他進行急救，但還是沒能及時挽回他的性命。

Before collapsing, Curry had been interviewed in the early morning by a Los Angeles Times reporter at Zabriskie Point; he had hiked about 2 miles from Golden Canyon to the point. https://t.co/gOqcn0jgPH — NEWS MAKER (@NEWS_MAKER) July 20, 2023

Hiker Steve Curry dies at Death Valley National Park amid extreme heat https://t.co/MeEFHpv9wA — Hazel Gordon (@Hazelgordon007) July 21, 2023

事實上，在柯里昏迷前，他才在步道上巧遇了《洛杉磯時報》記者並接受採訪。記者事後回憶，當時柯里對他表示「這裡的一切都很熱」，還說自己已經習慣了這樣的天氣。記者也拍下他頭戴寬大遮陽帽、臉上塗了防曬霜，躲在景點告示牌下乘涼的模樣。

根據死亡谷管理處資訊，當時的氣溫為華氏121度（約攝氏49.4度），但由於步道位於峽谷中，陽光經過山壁反射後，會導致溫度進一步升高。初步研判，柯里的死因可能與天氣過熱有關，確切原因則有待進一步解剖釐清。