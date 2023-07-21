晶華保險經紀人經理石粵軍表示，對此一憾事，就保險的角度來看，此安裝工程，無論大小，應強制或至少應鼓勵業主要求承包商及業主買「安裝工程險」。另外，針對小型承包商，可就其營業規模大小，投保一年期不限次數的約定。一般一年安裝合約金額在1000萬元，每年保費約在5萬元左右，保額可達死亡每人理賠500萬元，包括第三人及員工本人。此外，就房東，應要求施工安裝，同列共同被保險人，以免在事故發生後，承包商有保險代償，但房東卻無端引來訴訟。

因應安裝冷氣機不幸新聞事件，旺旺保險也表示，要轉嫁冷氣安裝業者的責任風險，可投保以下險種：安裝工程綜合保險或營繕承保人意外責任保險。安裝工程綜合保險的主要承保範圍為工程財物本體的損失，但同時也可投保其中的第三人責任保險，這屬於第三人責任保險的承保範圍與營繕承包人意外責任保險原則上是一致的。兩張保單都必須以「工程費用」做為主要計算因子，另外再依據第三人責任的保額來評估合適的保費。

旺旺保說，目前此類小型冷氣安裝工程，在實務上不會採取每一工程單獨投保，且保費會偏高，而且對保險公司的作業成本也會增加。所以，一般都會採取預約式投保（open policy)，也就是預先約定一年保險期間，在保期內約定申報時間，再將各次安裝工程內容申報給保險公司，如此只需一張保單即可完成投保。

產險業者說，承保商及施作人都不是故意的，不過，經此事件，若無保險，相信他們除了愧疚外，面對龐大求償，可能一輩子也翻不了身。若有適當保險，雖然不能讓意外不發生，但至少可以在意外或疏失發生後，減少在未來面對求償的壓力，人生還有可以前進的機會。而國人在保險上的意識較弱，事後造成傷害往往無法彌補，希望透過此一不幸事件能讓國人重視工程安全問題。