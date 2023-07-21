2024總統大選將至，藍白合議題備受關注，《三立新聞》日前報導相關議題被民眾黨指控博取流量、未查證，大動作提告求償。對此，國民黨主席朱立倫表示，對不實報導感到遺憾，尊重民眾黨提告，惡意報導是綠營想製造藍白之間的紛爭。

朱立倫今表示，對於這未經查證的不實報導感到非常遺憾，對民眾黨提告也表示尊重，他與民眾黨主席柯文哲是去年見面，今年僅在公開場合遇到，他們都是秉持一個原則，就是所有台灣民眾希望在野能合作，盼非綠能團結，因民進黨造成台灣兵凶戰危，且做得太差，人民希望政黨輪替。

朱立倫也說，他們總是要團結合作，但這需要醞釀和氣氛，他們的幕僚間本就是老朋友，但沒經查證、證實的惡意報導，他認為是某種程度上「綠營想要製造藍白之間的紛爭」，前段時間也有惡意的放話，都不是事實。

針對民眾黨大動作提告，是否怕影響柯文哲選情？不想跟藍白合靠太近？朱立倫回應，不必見縫插針，相信他們都有共同目標，希望在野能夠合作，非綠能團結，共同努力政黨輪替、翻轉台灣。

此外，國民黨前立委蔡正元等人上民眾黨直播節目，是否會有道德勸說，朱立倫說，包括立法院和議會黨團等，很多都有協調與合作，幕僚間都有溝通，不必用如此嚴肅的議題，畢竟這和未來的選舉規範，也都是只要經過黨的同意，大家都可以相互協調合作。