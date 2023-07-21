雲林縣2017年推動「微冊角落」鼓勵民眾閱讀，全縣20鄉鎮市的公共場域、特色店家都設有數個，其中韓國釜山一家由雲林女兒經營的餐廳申請設置，是微冊角落第一個海外點。文觀處表示，若有台灣鄉親在外國開店都歡迎設「微冊角落」，文觀處願意提供書籍。

「微冊角落」是雲林縣府的閱讀品牌，2020年取得商標專利權，以不占空間的閱讀概念，每個特色店家只需一個書櫃、一個角落，都能讓人坐下來看看書，也展現雲林縣積極推動閱讀的企圖。

迄今加入「微冊角落」的特色店家超過270家，涵蓋全縣20鄉鎮市，還外漂到高雄、台南、嘉義、南投、台中、彰化、澎湖等縣市，在韓國釜山開店的雲林人林惠玉、吳香儀以及合夥人陳琪雯今年4月發起「Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃」，與微冊角落精神不謀而合，而成為第一個海外據點。

雲林縣文觀處指出，3位台灣女子在疫情其間無法回台將書本帶到韓國，深感閱讀資源的重要，在全韓國設立7個共享書櫃，主動聯繫雲林縣府文觀處，該處以空運方式把汰換的二手書送往韓國，雖寄書費用1、2萬元，但花得非常價值，非常歡迎國外民眾申請設點。

文觀處說，該處每年汰換7000多冊圖書，這些原本需要淘汰的舊書獲得第二春，繼續在微冊角落陪伴愛閱讀的人們，若在7-11超商書櫃買一本書，還可在微冊角落選一本書帶回家。