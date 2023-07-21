59歲彰化縣曾姓男子與友人爬玉山，脫隊失聯，嘉義縣消防局獲報搜尋，19日空拍發現曾男墜落在石水山懸崖下約150公尺深峽谷，已死亡，20日晚間將遺體運送至登山口，檢警今天相驗死者頭部、胸部重創致死。

嘉義縣消防局表示，17日至20日嘉義縣消防局、台南市消防局特搜隊、中部搜救委員會、林務局、玉管處及山域救援隊，動員50人次以上，在石山引水道、真鹿林山、石水山等多處持續搜救，還重裝紮營在石水山中，並用空拍機科技搜索。

19日用空拍機發現峭壁下方有可疑人體，因山區地形陡峭，且大雨、起霧，搜救有危險，經家屬同意20日再深入搜索。

搜救人員集結山上準備搜尋曾男遺體。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣消防局長蔡建安（左二）慰勞搜救人員。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

20日清晨各救難單位共出動22名人員，但墜落處在深150公尺陡峭山崖下，搜救人員以繩索架設等救援方式，到達墜落位置，由於山區下雨，空勤總隊直升機無法吊掛，搜救人員與高山協作將遺體背負搬運至鹿林前山登山口，交由警方處理。

檢警今天相驗研判是意外死亡，死者頭部外傷、肋骨骨折，死因為高處墜落造成頭部、胸部創傷。

檢警調查，曾男與友人一行人16日早上抵達塔塔加停車場，分組往玉山，約定當天下午3時30分返回停車場集合，曾男先到玉山國家公園塔塔加小隊拜訪友人後再登山，當天下午黃姓領隊接獲曾男電話，要領隊先帶團離開，他會請友人接送，後來回撥已無人接聽，後來接到曾男Line訊息告知走失，隨即報案求援。