台北市立美術館（北美館）首次舉辦電影導演回顧展，與國家電影及視聽文化中心（影視聽中心）共同策辦，導演楊德昌至今最完整的回顧展《一一重構：楊德昌》，影視聽中心策展人林木材表示4年來投入150名工作者，彷彿打造了一部名叫「楊德昌」的電影。

把電影導演的回顧展搬進美術館，北美館館長王俊傑表示，此次由德楊昌導演遺孀，彭鎧立女士擔任首席創意顧問，以其寄存的大量記錄作為研究基礎，在呈現上除了楊德昌的手寫文字或劇本大綱，也有大量多媒體的影像、聲音，沉浸式地引導觀眾在認識楊德昌之前，先體驗他不同時期、作品所帶來的氛圍及視覺印象，除了熟悉楊德昌的影迷，也希望讓不認識他的年輕人重新認識他。

林木材表示一開始接手彭鎧立所提供的楊導資料「是80個大箱子2000多個物件，解壓縮的概念來看是4萬多頁」最終選擇了4、500件在北美館的展覽中呈現。電影學者、國立台北藝術大學教授孫松榮表示，在此次展覽規畫了7個主題：時代的童年、略有志氣的少年、城市探索者、多聲部複語師、活力喜劇家、生命沉思者、夢想實業家。從少年的眼光出發，依序展示出人們由其作品所認識的楊德昌，以及他未曾曝光的工作手稿、試拍影片、劇場創作乃至數十個未拍攝的電影劇本或網要等，希望帶觀眾再次發現楊德昌的精神。

作為此次回顧展的首席創意顧問，彭鎧立作為楊德昌的親蜜戰友，表示在2000年《一一》成為首位獲坎城電影節最佳導演獎的台灣影人，卻也同時發現生病，而後的生活即是在與病魔打交道中不斷創作，「每年總有影展做他的回顧，發現喜歡他的觀眾愈來愈多」加上楊德昌自己對於所有創作記錄有著縝密的規畫思路，因此也希望將文件留在台灣交給策展團隊，「把他的創作做有趣的再詮釋，希望對創作有興趣的年輕人，對他有更新的認識」。

展場入口以楊德昌童年的家庭合照為起點，展場的出口，則以他的墓誌銘「Dreams of love and hope shall never die」總結他一生透過電影、劇場、動畫等創作，回應人文、傳統、文化、歷史、科技等議題。