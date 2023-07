台北市立美術館(北美館)首次舉辦電影導演回顧展,與國家電影及視聽文化中心(影視聽中心)共同策辦,導演楊德昌至今最完整的回顧展《一一重構:楊德昌》,影視聽中心策展人林木材表示4年來投入150名工作者,彷彿打造了一部名叫「楊德昌」的電影。

把電影導演的回顧展搬進美術館,北美館館長王俊傑表示,此次由德楊昌導演遺孀,彭鎧立女士擔任首席創意顧問,以其寄存的大量記錄作為研究基礎,在呈現上除了楊德昌的手寫文字或劇本大綱,也有大量多媒體的影像、聲音,沉浸式地引導觀眾在認識楊德昌之前,先體驗他不同時期、作品所帶來的氛圍及視覺印象,除了熟悉楊德昌的影迷,也希望讓不認識他的年輕人重新認識他。

林木材表示一開始接手彭鎧立所提供的楊導資料「是80個大箱子2000多個物件,解壓縮的概念來看是4萬多頁」最終選擇了4、500件在北美館的展覽中呈現。電影學者、國立台北藝術大學教授孫松榮表示,在此次展覽規畫了7個主題:時代的童年、略有志氣的少年、城市探索者、多聲部複語師、活力喜劇家、生命沉思者、夢想實業家。從少年的眼光出發,依序展示出人們由其作品所認識的楊德昌,以及他未曾曝光的工作手稿、試拍影片、劇場創作乃至數十個未拍攝的電影劇本或網要等,希望帶觀眾再次發現楊德昌的精神。

作為此次回顧展的首席創意顧問,彭鎧立作為楊德昌的親蜜戰友,表示在2000年《一一》成為首位獲坎城電影節最佳導演獎的台灣影人,卻也同時發現生病,而後的生活即是在與病魔打交道中不斷創作,「每年總有影展做他的回顧,發現喜歡他的觀眾愈來愈多」加上楊德昌自己對於所有創作記錄有著縝密的規畫思路,因此也希望將文件留在台灣交給策展團隊,「把他的創作做有趣的再詮釋,希望對創作有興趣的年輕人,對他有更新的認識」。

展場入口以楊德昌童年的家庭合照為起點,展場的出口,則以他的墓誌銘「Dreams of love and hope shall never die」總結他一生透過電影、劇場、動畫等創作,回應人文、傳統、文化、歷史、科技等議題。