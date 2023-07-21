安以軒和身價百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉2017年結婚後定居澳門，前年11月陳榮煉在大陸因涉嫌不法經營賭博、詐騙等罪名一審遭判14年被逮捕，而安以軒也神隱，更是刪光微博貼文，IG也停止更新至今，動向不明；不過時報周刊CTWANT捕捉安以軒出入台北市內湖區、松山區、信義區的豪宅，7月15日還與宋芸樺、鄭元暢及奧運羽球金牌與得主王齊麟等人一起通宵玩到天亮，7月19日本刊也直擊她從內湖豪宅外出，讓司機開車接送她去採買等，生活照樣過得很忙碌。

自從前年11月老公陳榮煉在大陸被判刑逮補後，安以軒便神隱至今，這期間除了傳出她需要復出賺錢外，也時不時有離婚傳言，不過其實安以軒人並不在澳門，7月15日安以軒和友人們到台北市信義區一間住宅大樓聚會，直到隔天早上5點12分，安以軒才走大樓，前後離開大樓的還有鄭元暢、宋芸樺和奧運金牌羽球國手王齊麟等，同行友人約莫有10多個。一行人在門口寒暄，安以軒離開前還和幾名友人開心擁抱，安以軒與友人告別後，與王齊麟共乘多元計程車離去，5點半，車子先送安以軒回到內湖的豪宅，安以軒在門口下車，獨自走進社區大門。

鄭元暢稍早與男性友人提前離開聚會。（圖／ctwant）

這場跨夜的聚會雖然只見鄭元暢、宋芸樺和奧運金牌羽球國手王齊麟等人，不見安以軒「安氏企業」的成員，不過 7月19日好姐妹成員夏于喬就在公益活動上為安以軒發聲說：「她帶著2個孩子，努力生活。」並透露自己和安以軒一直有保持聯繫。

安以軒離開前還與男性友人抱抱道別。（圖／ctwant）

夏于喬為保護安以軒隱私，記者會上沒有正面回應媒體詢問的「安以軒是否已從澳門回到台灣」，不過倒是為好姐妹否認離婚傳聞，直說：「沒有吧！我沒有聽說。」被問到好友是否準備復出一事，她也不打算幫好友宣布，只說自己「沒有特別去了解」，看得出來雖沒有參加這場聚會，但對安以軒的事情都掌握得很清楚，畢竟本尊就在台北市。

安以軒搭車從信義區豪宅返回內湖區豪宅。（圖／ctwant）

今（21日）有媒體直擊安以軒到診所看診，還幾度癱軟在友人肩上，看似身體孱弱，不過早在7月19日下午3點多，本刊就曾直擊她穿著寬鬆的白色上衣、卡其色短褲，戴著帽子、口罩低調現身，搭乘白色箱型車，讓司機接送到捷運東門站附近，下車後精神奕奕購買了不少食物， 4點多，車子又開回內湖某診所，安以軒下車後到櫃檯掛號，或許是候診的患者過多，安以軒先行離開診所，而座車則開回內湖豪宅，看似司機將方才購買的東西交給社區物業管理員後，便又驅車出門。

安以軒打扮輕鬆本月19日去診所掛號看診。（圖／ctwant）

下午4點20分，安以軒下車走進一家知名的甜點店，經過一番挑選，最終購買了三袋禮盒離開，腳步輕快看起來心情愉悅，接著，車子開到一家嬰童館外，司機下車買了三袋紙尿布，其中一袋明顯可以看出英文KIDS字樣。

安以軒到內湖某診所掛號後，抓空檔跑去知名甜點店購物，大包小包拎出戰利品。（圖／ctwant）

接著，安以軒又回到稍早前掛號的診所看診，約莫5點左右她才離開診所，不過座車並未回內湖的家，而是開進台北市松山區知名豪宅的停車場。直到次日凌晨3點，都未見人車離開松山區豪宅，不確定安以軒除了內湖之外，在此是否也有落腳處，還是提著稍早買的禮品來訪友就不得而知，不過她一整天下來行程滿檔，即使老公不在，她也是什麼事情都親力親為，體力過人如時間管理大師。