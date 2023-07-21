民進黨新北市永和區立委參選人莊銘淵日前在臉書「硬蹭」永和區永福里里長陳紫渝，黨中央因此發聲明，黨內一陣撻伐，莊今（21）日也取消與黨主席賴清德定裝照；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，賴清德認為莊應要檢討，並改變自己的說法。

有最美麗里長之稱的永和區永福里里長陳紫渝，日前被披露與某員警談戀愛，莊以此新聞在臉書發文，要陳保持良好形象，避免花邊新聞，不料引發輿論反彈，黨中央也發聲明指莊「失當」；莊銘淵今早二度致歉。

尷尬的是，莊今天原本要與賴清德拍定裝照，臨時取消、延期；陳世凱說，民進黨的說法很清楚，希望莊銘淵好好思考檢討，而這次風波就讓莊自己好好檢討。賴清德認為莊銘淵應該要檢討、改變自己的說法。

此外，前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）捲入不倫戀請辭獲准，昨日繼續指控同黨立委陳瑩為選舉泯滅人性，捏造不倫爆料；陳瑩也在今上午回應。

至於今天拍定裝照，原本有列「平地原住民」，不過陳瑩也沒有出席。