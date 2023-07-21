預拌混凝土出貨量國內市占第一的國產建材(2504)除了在台南增設仁德廠，台中租用太平廠外，同時也在新北汐止廠、高雄仁武廠、鳳山廠擴增生產設備。

環泥(1104)台南麻豆新廠今年首季投產，看好竹科、中科的發展，目前正在新竹、台中地區尋找適當地點設廠。

台泥(1101)在台北市基隆路的混凝土廠為資產活化，已到汐止新建廠區。汐止廠有兩套3立方公尺的拌合機，仍供應大台北建設需求為主。

在全台已有28個預拌混凝土廠的國產，日前，更以6.26億元取得桃園市楊梅區土地，預計將規劃為新的混凝土及全建材廠房。

環泥目前的混凝土銷售主要分布在中南部，台南市為第一大廠，在高雄及屏東也是領導廠商，目前共有九大生產基地，未來幾年，環泥的策略將透過逐漸北上，來擴大市場的營業據點。

環泥指出，新竹的據點持續在進行，桃園等地也在考慮中。

受惠高雄台積電建廠，以及南科園區的開發，南部市場目前是預拌混凝土市場需求最快速增加的地區，台泥目前在高雄、台南地區有九個自有廠區，加上轉投資的「鳳勝」系 統，是在南部市場預拌混凝土廠最多的企業。