香港女星李若彤曾主演1995年版的《神鵰俠侶》，精緻臉蛋和脫俗氣質讓她被封為「最美小龍女」。56歲李若彤這些年把工作重心放在大陸，常常受邀節目當老師，最近卻槓上同樣資深的女星寧靜；李若彤在節目中替年輕男學員說好話，寧靜當場臭臉嗆聲「你不是媽媽啊」。

李若彤因為「小龍女」形象，不只在港澳台很紅，在大陸內地也有高知名度，近年常常受邀各種類型節目；李若彤在一檔少年青春成長節目《少年行》擔任老師，帶領男學員們成長，豈料，她的教導方式卻讓另一名老師寧靜看不下去。

寧靜受不了李若彤太溺愛男學員，當場臭臉痛罵。（圖／摘自微博）

原來李若彤在寧靜指點男學員時，頻頻打斷她的話，還替男學員說好話，讓場面一度很尷尬；之後寧靜表示她只是對該名男學員期望高，因此要求會比較高，若是程度沒那麼好，她就會以鼓勵的方式，沒想到李若彤立刻叫學員們像寧靜道謝，讓寧靜當場臭臉，怒斥「妳是老師，妳不是媽媽啊」。

事後寧靜在單獨受訪時，指出李若彤想保護所有男學員，「她有點溺愛，我覺得少年是需要捶打」，看出二人為師態度迥異。對此許多觀眾也都各有看法，「聽別人講完話是禮貌，李若彤不該一直打斷人家」、「寧靜的確比較嚴格」、「每個人每種性格，不過，李若彤真的對學員們太好了」。