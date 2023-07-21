身高188公分的參山處高個子俊傑在聯誼現場巧遇身高175公分的小編卓水蜥，兩人被拱配對相當有趣。（曾雪蒨攝）

二水鄉鄉長蘇界欽(中)、參山處長曹忠猷(左)、四河川局局長李友平(右)合辦「幸福234」未婚聯誼活動。（曾雪蒨攝）

少子化已經讓人傷腦筋，適婚年齡年輕人不婚不生更讓人憂心出現「國安危、機」！由二水鄉公所、參山國家風景區管理處、水利署第四河川局首次跨單位舉辦的「幸福234」未婚聯誼活動，今天在松柏嶺茶文化主題館舉行，30對跨單位的未婚男女齊聚一堂，期盼在茶香中嗅出緣分的味道，找到生命中那個重要的人！

「幸福234，天天有好事，愛你哦！」在幸福口號聲中，「幸福234」未婚聯誼活動今天在松柏嶺遊客服務中心茶文化主題館正式登場，30個來自「二」水鄉公所、「參」山國家風景區管理處、水利署第「四」河川局三個單位的未婚員工，一起參加「幸福234」跨單位未婚聯誼活動，一群青年男女一起聞著茶香學習茶文化，泡茶、品茶、還有茶葉敷臉，感受一場另類的未婚聯誼活動。

主辦這場活動的參山處國家風景區管理處處長曹忠猷說，這是該處首次舉行跨單位未婚聯誼活動，他今天帶著處內未婚的壯丁跟美女出席，還特別準備裝上百年樂成宮月老祈福過的「喔熊幸福良緣」紅線御守，給參加活動的朋友，希望替他們搭起愛之橋，他並開玩笑說「今天配對成功的男女，未來如果修成正果，參山處請佳偶到梨山賓館開房間當新婚大禮！」

二水鄉長蘇界欽與水利署第四河川局長李友平則表示，「不婚已成國安危機！」希望跨單位的未婚聯誼活動可以搭起愛之橋，配對成功，讓大家一起攜手解決國安危機！李友平還開玩笑說，今天配對成功的佳偶可以到二水鄉芭樂吃到飽，該局管轄的濁水溪沿岸奇石任你採集，就是要讓有情人終成眷屬！

今天參加的未婚朋友中有一對男女特別「突出」備受矚目，原來是參加活動的78年次參山處俊傑，身高188公分，與同是78年次、身高175公分到現場採訪單身活動的小編卓水蜥，在活動現場特別突出，一群人拱著他們配對，兩人也大方的拿起幸福良緣御守合影，希望幫大家激發出浪漫粉紅泡泡，一起幸福！