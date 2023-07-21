全台首件國民法官參審案今宣判，新北市63歲季姓婦人不堪范姓丈夫長期家暴，持刀弒夫，被依殺人罪起訴，合議庭最終判處7年2月徒刑。新北地院今舉行記者會，邀請6位國民法官和3位備位國民法官分享心得，有備位法官直言，參與審判過程後，他了解到法官辛苦的一面，「不會以單一面向看法，就說是恐龍法官！」

本案審判長黃湘瑩表示，該案是全台首件國民法官參審案，民眾到場率踴躍，較以往模擬多出2倍，因此本案選任時採取先抽後篩，短時間內選出10名國民法官，希望保留精力，應付密集審理程序，本案爭點在於量刑，本案討論相當細緻，除了參考司法院量刑資訊系統外，也採匿名假投票，在決定最終刑度前，讓大家了解初步想法，再度討論，最終才做出7年2月徒刑的決定。

黃湘瑩也讚賞國民法官表現，她表示，國民法官對案情事實掌握都很有概念，休庭時都勇於表達看法，分享開庭過程、證據意義，樂於溝通，雖然國民法官是素人，用詞沒有職業法官精準，但內容、方向貼切，有些想法角度都不一樣，因此也是職業法官沒想到的。

國民法官1號表示，他在接獲通知時，因沒有專業知識、對被告判刑感到惶恐，但很榮幸被選上，職業法官非常有耐心，說明各項議程，法院提供的書面和軟硬體資料也非常完善，他參與審判後更了解開庭過程，過往老百姓只知道判決結果，但這次與其他來自不同年齡、地方的國民法官討論後，學到很多。

國民法官3號說，他很榮幸參與本案審理，相信台灣司法變革會在很快時間達到國際水準；備位國民法官1號說，她過往都是從新聞看到案件審判結果，不懂為何案件要判這麼久、審這麼久，但參與本案後，她了解到證據需要消化，而在過程中，她都很期待1至6號國民法官會放棄，希望下次還有幸抽到參與。

另外，不少國民法官因參與審理後，更加理解職業法官、檢察官難處。國民法官5號表示，他平常只看到案件結果，參與審判後可以看到檢、辯方的說法，也看到豐富表情，不再是冰冷敘述，以後更可以體諒職業法官。

備位國民法官2號說，他參與審判的過程了解到法官辛苦一面，對於案件，不單只了解檢方的看法，也要了解辯方看法，未來不會以單一面向看法，就說恐龍法官，更了解法官承受的壓力；備位國民法官3號表示，法官真的不容易要審判一個人的生死需要搜集閱讀大量證據，她覺得是人生初體驗，也是她的榮幸。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。