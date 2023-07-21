《粽邪3：鬼門開》主創團隊到松山慈祐宮參拜祈福。（華影提供）

吳奕蓉（左起）、李興文、王彩樺出席《粽邪3：鬼門開》宮廟見面會。（華影提供）

李明倉（左起）、王彩樺、劉國劭出席《粽邪3：鬼門開》宮廟見面會。（華影提供）

今夏鬼月最受矚目的台灣正宗驅魔恐怖片、《粽邪》系列原班金獎團隊全新續作《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等跨世代實力派演員，並邀請到王彩樺、陳為民、曾莞婷、陳雪甄等人驚嚇演出，耗時三年傾力製作，打造專屬於台灣民俗文化的驅魔恐怖片，將於8月25日全台上映

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，21日到松山慈祐宮參拜眾神，監製鄒介中率領主演李興文、吳奕蓉、王彩樺、李明倉、劉國劭出席，眾人齊聚為電影倒數一個月上映祈福，並為週末兩天全台宮廟見面會祈求平安。監製鄒介中表示，今日一早就從淡水出發參拜，週末將一路往南到台南，預計會跑15家以上的宮廟，全是為了祈求《粽邪3：鬼門開》順利上映。

在《粽邪3：鬼門開》中飾演歌仔戲團長的李興文，不僅需要打扮成鍾馗相演出傳統戲曲「跳鍾馗」，身為陳博正「阿西法師」師弟的他也曾為法師，因此在片中有步罡踏斗、打護身手印等道教儀式。而扮成鍾馗有許多禁忌，像是勾臉儀式前後都不能叫本名，李興文回憶有一場戲，他已經完妝在鏡頭前準備走位，導演廖士涵不小心脫口叫出他本名，李興文瞬間感覺到一陣頭暈目眩，他趕緊唸大悲咒安定心神，才沒有更不舒服。拍攝前有跟著宗教顧問上課的李興文，也在現場教起其他幾位演員打觀音手印，作為在農曆七月鬼門開之際護身的小撇步。

「保庇天后」王彩樺這次突破過往形象，在《粽邪3：鬼門開》中，飾演旅社老闆娘吳奕蓉的好友，同時也是投宿旅社的性工作者，不僅是職業特殊還有扮相嚇人的中邪戲。私下很喜歡看鬼片的王彩樺，笑稱自己演得很過癮：「我終於可以演鬼片了！」而體質較為敏感的王彩樺，拍攝《粽邪3：鬼門開》前也先到熟悉的宮廟祈求拍攝平安，被問到在拍攝現場有沒有感應到奇特的靈動？她正色道：「我隨身都會配戴護身符，在現場就覺得很安心。」更自爆因為拍戲不方便戴飾品，因此會將護身符放在內衣裡，緊貼胸部隨身攜帶，替她擋了很多沖煞。

但王彩樺也透露自己多年前曾有「被煞到」的經驗，半夜都會驚醒睡不好，甚至夢遊亂走動，神奇的是經過高人指點去宮廟拜拜後，她當天晚上就立刻安心入睡。此外，吳奕蓉、李明倉和劉國劭這次也都有化特殊妝、體力活的中邪戲份，三人紛紛大呼：「沒想到拍鬼片這麼累！」

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