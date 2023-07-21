作為富邦悍將最強力後盾，TAKASHIMA高島首度聯手富邦棒球隊出擊，從8月1日起推出多重體驗與活動好禮，於新莊棒球場安排了多張按摩椅，不光是球員們練習後、賽後舒緩全身痠痛的必備良藥，也讓進場看球的球迷可以體驗邊按摩邊看比賽的舒適享受。

高島從8月1日起準備多重體驗與活動好禮送給球迷，像是「炸裂神預測」按摩椅抽獎活動，當天與樂天桃猿之戰同時也是「高島神隊友」品牌日活動，進場球迷除了能拿到廠商精心準備的「涼夏小物」，參加中場活動還有機會拿到價值萬元的頂級按摩坐墊。

另外，高島提供的貼心服務不止於此，為體恤球員與球迷，高島於新莊棒球場安排了多張按摩椅，不光是球員們練習後、賽後舒緩全身痠痛的必備良藥，也讓看球的球迷朋友，體驗邊按摩邊看比賽的舒適享受。

而在8月5、6日高島與富邦官方twitch頻道合作，只要球迷們收看實況轉播，就有機會把高島提供的「時尚護足機」抽回家，和家人一起在電視機前享受溫馨的看球時光。